Frau Keludowig? Dieses berühmte Topmodel kannte den Namen der RTL-Moderatorin nicht

Sie ist eine der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands: Moderatorin Frauke Ludowig, die regelmäßig Promis interviewt. Doch ihr Name scheint dennoch nicht allen bekannt zu sein - so auch für Top-Model Heidi Klum.

Los Angeles/DUR/awe - Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig ist eine wahre Größe in der deutschen TV-Landschaft. Seit 1994 moderiert die 57-Jährige das Promiformat RTL-Exclusiv. Dabei interviewte die gebürtige Niedersächsin schon allerhand berühmte Personen wie Schauspieler, Musiker und Models.

Kaulitz-Brüder unterhalten sich in Podcast über Frauke Ludowig

Auch Topmodel Heidi Klum (48) führte schon viele Gespräche mit der Exclusiv-Moderatorin. Doch nun verriet Heidis Ehemann Tom Kaulitz (32) in seinem Podcast, den er mit Bruder Bill (32) betreibt, dass das Model den Namen Ludowigs lange Jahre falsch verstanden hatte. So heißt es von Tom in "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Wir waren zu Hause und haben uns darüber unterhalten, was wir die nächsten Tage so machen und irgendein Promo-Trip stand an, wo ich auch ein Interview mit RTL haben sollte. Da meinte ich aus Spaß, dass ich dann bestimmt ein Interview mit Frauke führe. Denn sie ist ja sozusagen das Gesicht von RTL".

Tom Kaulitz und seine Ehefrau Heidi Klum. Foto: picture alliance/dpa/Jordan Strauss

Doch Klum wusste nicht, von wem die Rede war. Ihr Ehemann klärte sie schließlich auf und gab der 48-Jährigen zu verstehen, dass es sich um Frauke Ludowig handele. Des Weiteren erklärte der 32-Jährige, dass Heidi all die Jahre dachte, die RTL-Moderatorin hieße "Frau Keludowig".