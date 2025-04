Am Sonntag ist die Schauspielerin Urte Blankenstein nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Bekannt war sie vor allem durch ihre Rolle der fiktiven Ärztin "Frau Puppendoktor Pille", die mit ihrer "großen klugen Brille" im DDR-Fernsehen Kindern Tipps für eine gute Gesundheit gab.

Berlin. - Traurige Nachrichten für Fans des DDR-Kinderfernsehens: Die Schauspielerin Urte Blankenstein, die besonders für ihre Rolle der "Frau Puppendoktor Pille" bekannt war, ist am vergangenen Sonntag gestorben. Das hat ihr Sohn Mathias der "Superillu" bestätigt.

Wie die Zeitschrift berichtet, ist die Schauspielerin im Alter von 81 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit in ihrer langjährigen Wahlheimat Berlin gestorben.

Bekannt war Urte Blankenstein für Rolle der "Frau Puppendoktor Pille"

Blankenstein war zwanzig Jahre lang, von 1968 bis 1988, in der Sendung "Zu Besuch bei Frau Puppendoktor Pille" zu sehen, die im Rahmen des Abendgrußes bei "Unser Sandmännchen" im DDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Als Puppendoktorin vermittelte sie in der Sendung zwischen Kindern, Puppen und Erwachsenen. Sie gab unter anderem Tipps dazu, wie man sich gut ernährt, wie man Erkältungen wieder loswird, wie man sich brav verhält und empfahl auch Spiele für drinnen und draußen.

Als "Frau Puppendoktor Pille" war Urte Blankenstein im "Abendgruß" im DDR-Kinderfernsehen zu erleben. Foto: IMAGO/Sabine Gudath

Urte Blankenstein hat bis zu ihrem Tod als Schauspielerin gearbeitet

Blankenstein hat die Rolle der "Frau Puppendoktor Pille mit der großen klugen Brille", wie sie sich selbst in der Sendung nannte, bis zuletzt immer wieder aufgenommen. So ist sie zum Beispiel auch in Altersheimen aufgetreten.

„Meine Arbeit macht mich glücklich. Und ich bin Optimistin. Vielleicht hält mich das alles jung. Sport kann‘s jedenfalls nicht sein – den mache ich nämlich nicht“, hat die Schauspielerin der Superillu gesagt, nachdem sie auch an ihrem 80. Geburtstag in die Rolle geschlüpft war.

Ihr Sohn Mathias sagte der Zeitschrift: "Mutti hatte mal zu mir gesagt: 'Wenn ich nicht mehr auftreten kann, möchte ich nicht mehr leben.' Diesen Wunsch hat sie sich nun quasi selbst erfüllt, indem sie friedlich eingeschlafen ist."