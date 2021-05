Frischer Stoff für "Tokio Hotel"-Fans! Magdeburger Band und VIZE veröffentlichen neues Musikvideo mit "GNTM"-Finalistinnen

Tokio Hotel und VIZE drehten während der Germany's Next Topmodel-Liveshow mit den beiden Finalistinnen Dascha und Alex das Video zu ihrer neuen Single "Behind Blue Eyes".

Magdeburg/Berlin - Melancholische Akustikgitarren und der gefühlvolle Gesang von Bill Kaulitz treffen auf treibende Drums und charakteristische Slap-House-Bässe. "Im Video geht es darum, die eigenen Dämonen zu bekämpfen, Versuchungen zu widerstehen und man selbst zu sein“, verrät Bill Kaulitz gegenüber Sony Music Germany .

Gemeinsam mit dem Berliner Duo VIZE feiert die Magdeburger Band Tokio Hotel am Donnerstag eine einzigartige Deutschlandpremiere. Während der "Germany's next Topmodel"-Liveshow drehten die Musiker mit den beiden Finalistinnen Alex Mariah Peter und Dascha Carriero das Video zu ihrer neuen Single "Behind Blue Eyes" ab.

Os gusta el nuevo videoclip? Y la canción elegida ? https://t.co/0cr1xMDxy5 #tokiohotel — Tokio Hotel Groupies (@ogth) May 28, 2021

Die Zuschauer konnten somit live miterleben, wie der Clip entsteht. Auf das musikalische Ergebnis mussten Fans nicht lange warten. Direkt im Anschluss an die Sendung, bei der das Transgender-Model Alex als Germany's next Topmodel 2021 gekürt wurde, veröffentlichte die Magdeburger Band den brandneuen Clip auf YouTube.

Cover des legendären Songs von "The Who"

"Behind Blue Eyes" ist ein Cover des legendären Rockklassikers von The Who aus dem Jahr 1971, der 2003 durch eine Interpretation von Limp Bizkit Musikgeschichte schrieb. "Die Idee, diesen traurigen und emotionalen Song neu zu interpretieren und eine Dance Version zu machen, kam uns zusammen im Studio bei unserer ersten Session. Wir hatten Bock, einen Rock Klassiker zu covern und ihm eine neue ‘Signature’ zu geben," erklärt Kaulitz im Sony Music Germany-Interview.

Umso mehr sind die Musiker sehr stolz, dass sie der erste Act sind, die nach Limp Bizkit vor 18 Jahren die Freigabe von den Original-Autoren bekommen haben, diesen Song neu aufzunehmen und zu reinterpretieren.

Die beiden Bands steuerten schon mit "White Lies" den Titelsong zur 16. Staffel der ProSieben-Castingshow. Foto: Sony Music Germany

Die beiden Bands steuerten schon mit "White Lies" den Titelsong zur 16. Staffel der ProSieben-Castingshow. Der Song, bei dem als Regisseur erneut Baris Aladag fungierte, zählt seit Release mehr als 40 Millionen Streams und landete in den Top 20 Single Charts.