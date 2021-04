Führt der Wendler ein Doppelleben? Falsches Spiel mit seiner Laura

Da war die Welt noch in Ordnung. Michael Wendler mit Laura Müller. Quelle:

Cape Coral. Mit dieser Nachricht schockt Timo Berger die Fans von Laura Müller und dem Wendler. Hat sich der Wendler gar nicht von Claudia Norberg scheiden lassen? Timo Berger behauptet in einem Instagram-Video, dass der Wendler und Claudia Norberg noch verheiratet sind.

"Wir kommen nicht an die Papiere dran, um das zu beweisen. Ich weiß aber, dass es so ist. Das eine ist Wissen, das andere Beweise, das sind zweierlei Sachen", sagt Berger, laut InTouch, in dem Video.

Sollte dieses Gerücht stimmen, wäre der 48-Jährige mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet. Ein riesiger Skandal und ein Schlag für seine Frau Laura Müller.

Auch Michael Wendlers Vater zweifelte bereits an der Ehe von Laura und Michael. Für ihn steht fest: "Der Tag wird kommen, wenn Michael die Kleine abstoßen und offiziell wieder mit Claudia zusammenkommen wird", zitiert die InTouch den Vater des Sängers.