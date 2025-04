Köln/Magdeburg. - Vor einem Jahr, am 22. April 2024, ist der "Gefragt-Gejagt"-Jäger Klaus Otto Nagorsnik unerwartet gestorben. Nun - zum Todestag und kurz vor Beginn der neuen Staffel der ARD-Quizshow "Gefragt-Gejagt" am 23. April - haben seine ehemaligen "Jäger"-Kollegen mit emotionalen Worten bei Instagram an ihn erinnert.

"Der Bibliothekar" oder auch "K.O.", wie Nagorsnik in der Sendung genannt wurde, fehlt seinen Kollegen sowie auch Fans der Show noch immer.

"Gefragt-Gejagt"-Team vermisst ehemaligen "Jäger" Klaus Otto Nagorsnik

"Wir sind hier eine kleine Familie bei #GefragtGejagt", heißt es unter einem Bild von Nagorsnik auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung.

"Natürlich freuen wir uns alle mit euch riesig auf den Start der neuen Staffel. Heute ist allerdings ein besonderer Tag und wir vermissen den Kerl. Er bleibt für immer Teil dieser kleinen Familie. Er würde jetzt sicher sagen: ,Jetzt legt endlich los mit den neuen Folgen!``'. Grüße nach oben, K.O.", heißt es in dem Post.

Klaus Otto Nagorsnik war vor "Gefragt-Gejagt" Bibliothekar und Quizprofi

Nagorsnik war im vergangenen Jahr im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben. Er hatte seit 2014 bei der ARD-Quizshow "Gefragt-Gejagt" mitgemacht.

Davor hatte er bis zu seiner Pensionierung in der Stadtbücherei Münster gearbeitet und mehrere Quiz-Meisterschaften gewonnen. Er war schon seit seiner Studienzeit ein leidenschaftlicher Quizspieler.

In der Quiz-Sendung "Gefragt-Gejagt" war er zehn Jahre als einer der "Jäger" zu sehen, die als Quiz-Profis jeweils gegen ein Team aus vier Kandidatinnen und Kandidaten antreten.

"Jäger" von "Gefragt-Gejagt" erinnern bei Instagram an Kollegen Klaus Otto Nagorsnik

Auch seinen ehemaligen "Jäger"-Kollegen fehlt "Der Bibliothekar" Nagorsnik. So postete zum Beispiel "Der Besserwisser" Sebastian Klussmann ein Bild von der Bibliothek in Alexandria, vor die er ein Foto von Nagorsnik hält, bei Instagram.

"Jetzt bist du schon ein ganzes Jahr nicht mehr bei uns, lieber KO! Unvorstellbar!", schreibt Klussmann unter das Bild, "Manchmal stelle ich mir vor, wie du in den schönsten und bedeutendsten Bibliotheken der Welt dein Wissen und das der Besucher mehrst. Diese Vorstellung hat etwas Tröstliches."

"Der Quizgott" Sebastian Jacoby postete ebenfalls ein Foto des verstorbenen "Jägers" bei Instagram und schrieb darunter "Du wirst vermisst, Großer!"

Fans des "Jägers" Klaus Otto Nagorsnik vermissen ihn auch ein Jahr nach seinem Tod

Unter den Social-Media-Beiträgen der ehemaligen Kollegen drückten viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Anteilnahme und Trauer über Nagorsniks Tod aus, die nach wie vor anhält.

So kommentierte jemand: "Er war mein Lieblingsjäger, gleicher Jahrgang wie ich und ein unproblematischer, humorvoller Mensch. Ich werde ihn nicht vergessen." Ein anderer meint: "Wie gern ich mir die alten Gefragt-Gejagt-Folgen ansehe... Zum einen die Späße zwischen KO und Bommes sowie das Wissen, welches KO zu einzelnen Fragen zusätzlich preisgegeben hat."

Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: "Er fehlt! Besonders klar wird es uns Fans ab morgen und in den nächsten Monaten werden. Er war so ein großartiger Mensch."

Neue Staffel der ARD-Quizshow "Gefragt-Gejagt" beginnt am 23. April

Die mittlerweile elfte Staffel von "Gefragt-Gejagt" beginnt am 23. April um 18 Uhr in der ARD. Neue Folgen werden von Montag bis Freitag um diese Uhrzeit gezeigt.

Moderiert wird die neue Staffel wieder von Alexander Bommes. Als "Jäger" werden neben Sebastian Jacoby und Sebastian Klussmann auch "Die Generalistin" Adriane Rickel, "Der Quizvulkan" Manuel Hobiger, "Die Schlagfertige" Annegret Schenkel und "Der Quizdoktor" Thomas Kinne zu sehen sein.