Nach Monaten der Stille meldet sich Gil Ofarim mit einer Entschuldigung zurück und bittet in einem Instagram-Video um eine zweite Chance. Die Reaktionen der Fans sind gemischt.

Nach Antisemitismus-Skandal: Gil Ofarim bittet um Vergebung und geht in Therapie

In seinem neuen Video auf Instagram bittet Gil Ofarim nach dem Antisemitismus-Skandal um eine zweite Chance.

Leipzig. - Um den Sänger Gil Ofarim ist es in den vergangenen Monaten ruhig geworden. Nach dem Skandal um erfundene Antisemitismusvorwürfe gegen das Leipziger West-In-Hotel bittet er in seinem jüngsten Instagram-Post jetzt aber Fans und Öffentlichkeit um eine zweite Chance.

Gil Ofarim begibt sich nach seinem Antisemitismus-Skandal in Therapie

"Ich habe mehrfach versucht, dieses Video aufzunehmen, aber es ist nicht so leicht", sagt Gil Ofarim in seinem Instagram-Post, der komplett in schwarz-weiß gehalten ist. Ofarim gibt zu, dass er mit seinem Verhalten viele Menschen verletzt und enttäuscht habe.

Des Weiteren habe er sich mit allem auseinandergesetzt und bereue sein damaliges Verhalten. Für seine Handlungen möchte er nun nach eigenen Worten die Verantwortung übernehmen - auch für die, die über das Juristische hinausgehen. Laut seiner Aussage hat sich der Sänger in Therapie begeben. Der 42-Jährige habe 25 Kilo abgenommen und trinke keinen Alkohol mehr.

Ihm sei auch klar, dass er nicht sofort das Vertrauen seiner Fans zurückgewinnen könne. Jedoch bittet er in dem Instagram-Video: "Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient."

Gemischte Reaktionen unter Instagram-Beitrag von Gil Ofarim

Die Reaktionen unter dem Video auf der Instagram-Seite von Gil Ofarim fallen gemischt aus. Einigen fällt es schwer, seine Entschuldigung anzunehmen. "Sie haben Ihre Lüge in mehreren Interviews immer und immer wieder wiederholt, anstatt reinen Tisch zu machen. Wohl wissend, dass der Hotelmitarbeiter zu Unrecht beschuldigt wurde", schreibt eine Followerin.

Andere wiederum nehmen seine Entschuldigung an und stehen hinter dem Sänger. "Ich finde es echt erschreckend, dass hier tatsächlich noch Kritik an der Entschuldigung gegeben wird, es ist ein sehr, sehr mutiger Schritt."

Gil Ofarim gibt seine Lüge im Prozess zu

2021 hatte Gil Ofarim behauptet, dass ihn ein Hotel-Mitarbeiter in Leipzig zum Abnehmen seiner Davidstern-Kette aufgefordert habe. Der beschuldigte Angestellte hat diese Aussage vehement abgestritten.

Wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung war der Sänger vor dem Leipziger Landgericht gelandet. Dort gab er zu, dass seine Aussagen über die Antisemitismusvorwürfe gelogen waren.

Er wurde vom Landgericht zu einer Zahlung von 10.000 Euro sowohl an die jüdische Gemeinde als auch an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz verurteilt.