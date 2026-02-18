Die mediale Aufmerksamkeit, die Dschungelkönig Gil Ofarim während des Davidstern-Skandals bekam, blieb auch seinen Kindern nicht verborgen. So ging der Musiker damit um.

"Papa, da bist du": So erklärt Dschungelkönig Gil Ofarim seinem Sohn die Schlagzeilen

Magdeburg/Halle (Saale). – Während des Davidsternskandals hat Sänger Gil Ofarim (43) für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Dies bekamen auch seine Kinder mit, wie der frisch gekürte Dschungelkönig Ofarim kürzlich in einem Interview mit Frauke Ludowig (62) erzählte.

Darin berichtete der 43-Jährige, wie er mit seinem Sohn im Supermarkt war und an einem Kiosk vorbeilief. Alle "Käseblätter" seien voll mit "schlimmen Überschriften" gewesen.

Lesen Sie auch: Keine Schweigepflicht! Auf Hotelmitarbeiter wirken Ofarims Darstellungen "befremdlich"

Sohn von Gil Ofarim wird auf Zeitungsartikel aufmerksam

Sein Sohn habe sich gefreut und gesagt: "Schau mal, Papa, da bist du überall. Was steht denn da?" Ofarim habe sich daraufhin etwas aus den Fingern gesogen. "Was ganz Liebes, wegen der neuen Platte von Papa", will er ihm geantwortet haben.

Das Problem, so Ofarim gegenüber Ludowig: Damals konnten seine Kinder noch nicht lesen. Jetzt können sie es. Er fügte an, dass seine Kinder – ein Sohn (2015) und eine Tochter (2017) – die "wahren Verlierer" des Skandals seien.

Auch interessant: Gil Ofarim gesteht im Dschungelcamp: "Ich habe gesoffen wie ein Loch"

Seine Kinder, so betonte Ofarim im Interview, aber auch im Dschungelcamp, seien für ihn das Wichtigste. Auf Ludowigs Frage, wo er sich in einem Jahr sehe, antwortete er: "Beim Hausaufgabenmachen mit meinen Kindern."

Gil Ofarim will wieder nach München ziehen

Dank der Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro und der Gage vom Dschungelcamp, über deren Höhe nichts bekannt ist, könne er nun wieder näher zu seinen Kindern ziehen. Eine Bleibe in München könne er sich nun leisten.

Auch interessant: Behauptungen bei Ibes: Hat sich Gil Ofarim wieder strafbar gemacht?

Dort lebt seine Ex-Frau mit den beiden Kindern. Nun sei geplant, dass die Kinder wieder eine Woche bei ihm und eine Woche bei seiner Ex-Frau sein können. Das habe er seinen Kindern versprochen. "Und meine Kinder können es kaum erwarten", so der 43-Jährige.

Die Kinder stammen aus seiner Ehe mit Verena Brock. Gil Ofarim heiratete Brock im Dezember 2014. 2018 trennte sich das Paar.