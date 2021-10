Wegen Davidstern diskriminiert

Gil Ofarim klagt über Antisemitismus in Leipziger Hotel - Staatsanwaltschaft soll prüfen



Seinen Besuch in Leipzig hat sich Gil Ofarim sicher anders vorgestellt: Auf Instagram behauptet der Musiker sichtlich erschüttert, in einem Hotel diskriminiert worden zu sein. Was der Auslöser für den Vorfall gewesen sein soll.