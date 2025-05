Zum Muttertag gibt das brasilianische Model intime Einblicke in ihr Familienleben. Doch neben dem Babyglück berichtet sie auch von Trauer.

Miami - Supermodel Gisele Bündchen (44) hat sich nach der Geburt ihres dritten Kindes erstmals wieder bei Instagram zu Wort gemeldet. „Manchmal werden die schönsten Momente nicht geteilt - sie werden gelebt“, schrieb die Brasilianerin mit deutschen Wurzeln. „Mein Herz ist erfüllt.“ Dazu postete sie eine Reihe von Bildern ihrer Familie - darunter zwei Fotos mit ihrem wenige Monate alten Baby.

In letzter Zeit habe sie sich auf die „langsameren Rhythmen“ und die „echten Verbindungen“ eingelassen und ganz im Moment gelebt. „Mutter zu sein, ist mein größtes Geschenk, eine Reise, die mich demütig macht, mich lehrt, und mich jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllt.“ Am Muttertag habe sie aber auch ihre Mutter vermisst, die im vergangenen Jahr im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben war.

Patchwork-Familie

Aus der Ehe mit ihrem damaligen Mann, Football-Legende Tom Brady, hat Bündchen zwei Kinder - einen 2009 geborenen Sohn und eine 2012 geborene Tochter. Mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente bekam sie US-Medienberichten zufolge Anfang des Jahres einen Sohn. Das Gesicht des Kindes ist auf den Fotos nicht zu sehen. Auf einem der Bilder trägt das Baby ein Oberteil mit der Aufschrift „I love Mom“.

Bündchen wurde 1980 in Brasilien in eine deutsche Einwandererfamilie geboren. Ihr Geburtsort Horizontina liegt im Süden des Landes, wo jeder Fünfte deutscher Herkunft ist. Als Bündchen 14 Jahre alt war, wurde sie von einem Modelagenten angesprochen. Innerhalb der nächsten Jahre katapultierte sich Bündchen auf die Cover der internationalen Modezeitschriften.