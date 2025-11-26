Die Hollywood-Legende Gene Hackman wurde im Februar tot in seinem Haus gefunden. Fans können bei einer Auktion Erinnerungsstücke aus seinem Nachlass ersteigern.

Los Angeles - Bei einer Auktion sind einem Bericht zufolge drei Golden Globes des gestorbenen Hollywood-Stars Gene Hackman versteigert worden. Wie das Promiblatt „People“ berichtete, waren unter den versteigerten Preisen auch der Golden Globe, den Hackman für seine Rolle in dem Wes-Anderson-Streifen „Die Royal Tenenbaums“ (2001) erhalten hatte. Über 50.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) wurden demnach für die Auszeichnung geboten.

Fans können auch eine Uhr ersteigern

Laut „People“ kamen bei der Auktion im Auktionshaus Bonhams bislang über zwei Millionen Dollar (1,73 Millionen Euro) zusammen. Fans können bis kommende Woche noch eine Uhr und ein Kunstwerk aus dem Nachlass des Schauspielers ersteigern.

Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa waren am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden. Ein Autopsie-Bericht verwies darauf, dass die Hollywood-Legende an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung starb. Zudem wurden auch Anzeichen für eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung festgestellt. Ein Test auf das Hantavirus, an dem seine Frau gestorben war, fiel bei Hackman demnach negativ aus. Die Mediziner gingen anhand der toxikologischen Untersuchungen davon aus, dass der zweifache Oscar-Preisträger vor seinem Tod länger nichts gegessen hatte.

Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Er wurde unter anderem durch Filme wie „French Connection“ (1971), „The Conversation“ (1974) und „Erbarmungslos“ (1992) berühmt. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus Hollywood zurück und lebte fortan mit Arakawa in Santa Fe. Sie waren seit 1991 miteinander verheiratet.