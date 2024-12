Die Preisverleihung in New York gilt als Auftakt der Trophäensaison. Einige frühere Gotham-Gewinner holten auch Oscars. Für einen Preisträger kam die Auszeichnung völlig unerwartet.

New York - Die Satire „A Different Man“ hat bei den Gotham Awards in New York überraschend den Preis als „Bester Film“ gewonnen. Er sei „völlig überwältigt“, sagte Regisseur Aaron Schimberg Berichten zufolge bei der Verleihung am Montagabend (Ortszeit) und musste demnach eine Dankesrede improvisieren. „In Anbetracht der anderen Nominierten hielt ich es für Hybris, eine Rede vorzubereiten“, zitierte ihn das Branchenportal „The Hollywood Reporter“.

Als Favorit war dem Bericht zufolge Cannes-Gewinner „Anora“ von US-Regisseur Sean Baker gehandelt worden. „A Different Man“ mit „Marvel“-Star Sebastian Stan handelt von einem Mann mit einem deformierten Gesicht, der sich nach einem Experiment in einen äußerlich attraktiven Mann verwandelt. Anders als erwartet, bringt ihm das kein Glück.

Auch Hollywood-Stars ausgezeichnet

Beste Haupt- bzw. Nebendarsteller wurden Colman Domingo und Clarence Maclin in „Sing Sing“. Auch Hollywood-Stars wie Angelina Jolie, Zendaya und Timothée Chalamet erhielten bei der Gala in New York Trophäen. Nicole Kidman und Pamela Anderson gingen dagegen leer aus.

Berlinale-Aufreger „No Other Land“ gewinnt Trophäe

Als bester Dokumentarfilm wurde „No Other Land“ ausgezeichnet. Der Film eines palästinensisch-israelischen Teams hatte bei der Berlinale eine Debatte über Antisemitismus in der Kulturbranche ausgelöst. Bester internationaler Film wurde das Drama „All We Imagine as Light“ der indischen Regisseurin Payal Kapadia. Der Preis für die beste Regie ging an Ramell Ross für den Film „Nickel Boys“.

Auftakt der Trophäensaison

Die seit 1991 verliehenen Gotham Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die im März mit der Oscar-Verleihung endet. Über die Auszeichnungen bestimmt eine kleine Gruppe von Kritikern und Filmschaffenden. Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch Oscars holten, zählen Filme wie „Moonlight“, „Spotlight“, „Birdman“ und „Nomadland“.