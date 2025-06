Heinz Horrmann, bekannt aus der "Kocharena" und "Grill den Henssler", ist in der Nacht zum 19. Juni überraschend im Alter von 82 Jahren gestorben.

Berlin. – Traurige Nachrichten: In der Nacht zum Donnerstag ist Heinz Horrmann, bekannt als Juror bei der Vox-Sendung "Grill den Henssler", überraschend im Alter von 82 Jahren gestorben.

Wie seine Frau Regine (76) gegenüber der Bild bestätigte, sei Horrmann Mittwochabend wie gewohnt ins Bett gegangen. "Als ich gegen 22 Uhr nach ihm schaute, hat er ganz normal geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich ihn dann leblos gefunden", so seine Witwe.

Ein Notarzt sei gerufen worden, habe aber nichts mehr für den früheren Journalisten tun können. "So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist – für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden", so die 76-Jährige gegenüber der Bild.

Vor seiner TV-Karriere, die 2013 begann, war Horrmann Journalist bei Bild, Welt und Welt am Sonntag sowie Buchautor. Zu den Themen Hotel und Restaurants schrieb er 38 Bücher.

Reiner Calmund und Steffen Henssler betroffen vom Tod ihres Weggefährten

Seit 2013 war er dann als Juror bei der "Kocharena" und "Grill den Henssler" an der Seite von Reiner Calmund (76) zu sehen. "Heinz Horrmanns plötzlicher Tod lässt meine Gedanken zurückschweifen auf viele gemeinsame Kochsendungen und jede Menge Spaß, den man mit ihm immer garantiert hatte. Seine ebenso sensible wie scharfe Zunge schmeckte nicht jedem unserer Köche. Doch seiner Art blieb er immer treu", äußert sich Calmund gegenüber der Bild zu Horrmanns Tod.

"Ein Freund und Urgestein von Grill den Henssler ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden Heinz🖤", drückt Steffen Henssler (52) seine Anteilnahme via Instagram aus.

Wie die Bild weiter berichtet, soll Heinz Horrmann in einer dunkelblauen Urne mit Goldrand beigesetzt werden. Die Beerdigung werde in etwa sechs Wochen auf dem Kölner Melaten-Friedhof stattfinden. Regine Horrmann: "Es wird eine Trauerfeier geben, damit sich alle Freunde von ihm verabschieden können."