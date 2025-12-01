Für das ZDF hat Thomas Gottschalk mehr als 150 Mal „Wetten, dass..?“ moderiert. Die Nachricht von seiner schweren Erkrankung treibt auch den Mainzer Sender um.

Mainz - Das Bekanntwerden der Krebserkrankung von Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hat auch bei seinem früheren Haussender ZDF Sorgen ausgelöst. „Die Nachricht hat uns sehr betroffen gemacht. Wir wünschen Thomas von Herzen, dass seine Lebensfreude und sein Optimismus ihm dabei helfen, die Krankheit zu besiegen“, sagte ZDF-Intendant Norbert Himmler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Für das Zweite hat Gottschalk mehr als 150 Mal die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ moderiert.

Gottschalk hatte seine Erkrankung am Sonntag öffentlich gemacht. „Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, sagte der 75-Jährige in einem „Bild“-Interview. Und weiter: „Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“ Kommendes Wochenende will Gottschalk bei RTL zum letzten Mal eine große Samstagabendshow moderieren und sich dann von der Bühne zurückziehen.

Gottschalk-Ehefrau Karina berichtete in dem „Bild“-Interview, ihr Mann habe knapp vier Monate zuvor eine schwere, komplizierte Krebsoperation gehabt. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert.“ Ihr Mann sei noch ein zweites Mal operiert worden und nehme bis heute starke Medikamente mit Nebenwirkungen.