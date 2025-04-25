Guido Maria Kretschmer ist das Gesicht von "Shopping Queen". In den vergangenen Monaten wurde für die Vox-Sendung auch in Sachsen-Anhalt gefilmt. Aber wie gestaltet der Moderator und Modedesigner sein Leben abseits der Kamera?

Bekannt aus "Shopping Queen": Das wussten Sie noch nicht über Guido Maria Kretschmer

Der Modedesigner Guido Maria Kretschmer moderiert seit mehr als zehn Jahren die Fernsehsendung "Shopping Queen".

Magdeburg/Halle (Saale) - Die Fernsehsendung "Shopping Queen" hat Kultstatus und mit ihr wohl auch deren Moderator, der Modedesigner Guido Maria Kretschmer.

Aber wer ist der Mann hinter der erfolgreichen Sendung? Wie hat er seine Karriere begonnen? Und was ist über sein Privatleben bekannt?

Hier gibt es alle wichtigen Infos über den Designer:

Wofür ist Guido Maria Kretschmer bekannt?

Besonders bekannt ist Guido Maria Kretschmer für die TV-Sendung "Shopping Queen", die seit 2012 bei Vox läuft. Dabei treten fünf Frauen aus einer Stadt gegeneinander an, die innerhalb einer bestimmten Zeit ein Outfit sowie Styling zu einem Motto zusammenstellen müssen.

Die Frau, die am Ende von den anderen Kandidatinnen sowie von Kretschmer selbst die beste Bewertung bekommen hat, gewinnt und wird "Shopping Queen".

Inzwischen hat der Designer auch andere Formate moderiert oder als Juror unterstützt. So gibt es "Guidos Deko Queen" und "Guidos Masterclass", er war in der Jury bei "Das Supertalent" und hat in Filmen wie "Rubbeldiekatz" und "Caveman" mitgespielt.

In welchen Städten in Sachsen-Anhalt wurde schon mal für "Shopping Queen" gedreht?

2024 wurde "Shopping Queen" zum ersten Mal in Magdeburg aufgezeichnet. 2025 kam das Produktionsteam zum zweiten Mal nach Magdeburg. Vom 23. bis 27. Juni 2025 wurde in der Landeshauptstadt gedreht.

Auch in Halle wurde die Sendung bereits zweimal aufgezeichnet. Der erste Dreh fand im Juli 2025 statt, der Sendetermin für die Ausstrahlung der Folgen steht allerdings noch nicht fest (Stand: 13. Februar 2026). Im Februar 2026 folgte dann ein weiterer Dreh in der Saalestadt.

Woher kommt Guido Maria Kretschmer?

Guido Maria Kretschmer wurde am 11. Mai 1965 in Münster geboren. Dort ist er mit seinen Eltern sowie drei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Mittlerweile wohnt er mit seinem Mann Frank Mutters in Hamburg.

Wie war Guido Maria Kretschmers Beziehung zu seinen Eltern?

Die Eltern des Modedesigners sind 2023 kurz hintereinander gestorben, was ihn sehr mitgenommen hat. Kretschmer hatte eine enge Bindung zu seiner Mutter und seinem Vater: "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Dissonanzen hatten", sagte er in der NDR-Sendung "deep und deutlich".

Was hat Guido Maria Kretschmer studiert?

Nach seinem Abitur absolvierte Kretschmer eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Danach studierte er kurzzeitig Medizin, bevor er sich dazu entschied, Modedesigner zu werden.

Wie fing Guido Maria Kretschmers Karriere an?

Auf dem Hippiemarkt "Las Dalias" auf Ibiza hat der Modedesigner in den 1980er Jahren an einem Stand selbstgenähte Kleidungsstücke verkauft. Der Sänger Udo Lindenberg kam an dem Stand vorbei und bestellte bei Kretschmer Jacken aus Brokat für eine Tour.

Später gründete der Designer sein eigenes Modelabel, arbeitete zunächst mit wenigen Mitarbeitern hauptsächlich für Großunternehmen, unter anderem für Fluglinien, die Deutsche Bahn und Hotels.

2005 präsentierte er seine Kreationen erstmals auf der Berlin Fashion Week, zudem war er in den folgenden Jahren als Kostümbildner für diverse Theater- und Filmproduktionen tätig.

Mit wem ist Guido Maria Kretschmer verheiratet?

Seit 2018 ist Kretschmer mit dem Maler Frank Mutters verheiratet. Die Hochzeit fand auf der Insel Sylt statt. Mutters und Kretschmer lebten bereits seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und sind seit schon fast 40 Jahren ein Paar. Mutters ist zehn Jahre älter als Kretschmer.

Wie heißt das Modelabel von Guido Maria Kretschmer?

Kretschmers eigenes Modelabel heißt "Guido Maria Kretschmer Fashion", bei dem er Mode für Frauen und für Männer designt und verkauft. Auch für den Schuhhändler Marco Tozzi entwirft er Schuhkollektionen.

Zu Beginn seiner Karriere hat er unter anderem Uniformen für die Crew-Mitglieder der Fluglinie Hapag-Lloyd entworfen.