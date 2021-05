Hat Laura Müller endgültig Schluss gemacht?

Cape Coral (ab). Die Sorge um die Frau von Michael Wendler wird immer größer. Seit Wochen gibt es kein Lebenszeichen der 20-Jährigen - hat sie nach all den Eskapaden ihres Mannes nun mit Social Media Schluss gemacht, oder hat sie sich tatsächlich von dem Wendler getrennt, wie einige Fans bereits spekulieren?

Die letzte virtuelle Botschaft von Laura Müller gab es in Form einer Instagram-Story - zu sehen war eine Tomatenpflanze. Auch das ist bereits einige Wochen her. Doch wo ist Laura Müller? Bereits vor einiger Zeit wurde über die Einsamkeit der 20-Jährigen berichtet. So haben sich nach den wirren Äußerungen ihres Mannes etliche Freunde und Werbepartner abgewendet. Einen Bekanntenkreis soll Müller in Florida ebenfalls nicht haben. "Es gibt kein Umfeld", bestätigt Ex-Manager Markus Krampe gegenüber der Intouch: "Keine Familie, keine Freunde."

Vor zwei Jahren zeigte sich Laura Müller noch häufig mit Michael Wendler in der Öffentlichkeit. Ihr Leben dokumentierte die junge Frau via Instagram. Screenshot: https://www.instagram.com/lauramuellerofficial/

Gesundheitliche Probleme

Doch der Stress um die Person Michael Wendler scheint auch gesundheitliche Folgen für Müller zu haben: "Heute bin ich schlecht in den Tag gestartet, denn ich bin mit Migräne aufgewacht", klagte sie vor einigen Wochen via Instagram: "Das geht sogar so weit, dass ich völlig ausgeknockt bin, erbrechen muss und Schüttelfrost habe. (...) Dann muss ich mich hinlegen und den Raum abdunkeln." Sind also Migräne-Schübe der Grund, warum sich Laura aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat?

Trennung von Michael?

Oder liegt es doch an einer Trennung von Ehemann Michael? Schließlich haben bereits etliche Fans und Promis Laura zur Trennung geraten. Schon 2020 sagte Oliver Pocher in einem Instagram-Livestream: "Laura Mäuschen. Laura, nimm ihm doch bitte das Handy weg. Oder hau ab und such dir einen Neuen!" oder "Tue dir selbst den Gefallen und trenn dich ...Du wirst bald der unglücklichste Mensch auf Erden sein", schrieb ein Fan unter einem Selfie von Laura. Ein anderer Nutzer riet ihr: "Hau ab Laura. Das hat nichts mehr mit 'in guten wie ich schlechten Zeiten' zu tun, echt nicht, der treibt dich in den Wahnsinn."