Der Countdown für die „Queen of Halloween“ läuft: Am 31. Oktober wird sich Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party in einem mit Spannung erwarteten Kostüm zeigen. Das könnte gruselig werden.

Los Angeles - Wenige Tage vor Halloween feuert Heidi Klum (52) das Rätselraten um ihr Kostüm weiter an. Das finale Outfit hält sie bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch sie verriet immerhin schon mal, es soll in diesem Jahr etwas „sehr hässliches“ sein.

Über den Grund dafür sprach das deutsche Model im Vorfeld ebenfalls mit der US-Zeitschrift „People“. Sie bemühe sich jedes Mal darum, etwas Anderes zu machen. Ihr Kostüm im Jahr zuvor gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als außerirdische E.T.-Figuren sei „sehr niedlich“ gewesen, sagte Klum.

Davor wären sie zusammen mit mehreren Darstellern als großer Pfau aufgetreten - ein „kompliziertes“ Kostüm nach der Wurm-Verkleidung von 2022, die sich „einfacher“ angefühlt habe, erläuterte Klum. Sie hoffe, dass ihr wieder etwas Neues eingefallen sei.

Vorgeschmack auf das Kostüm

Mit kleinen Hinweisen stimmt die gebürtige Rheinländerin ihre Fans schon seit Wochen auf ihre Verkleidung ein. Anfang Oktober postete sie auf Instagram Fotos von einer silbergrauen Maske - wohl ein Abdruck ihres Kopfes, allerdings sind Kinn und Unterlippe nach hinten eingedrückt. Vor wenigen Tagen teilte sie ein Foto von einem Rückenabdruck eines Oberkörpers bis zum Gesäß, samt Armen und Schraubenlöchern an den Schultern.

Klum, die in ihrer Wahlheimat USA den Ruf als „Queen of Halloween“ weg hat, verlinkte in den Postings den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verwandelt

Die vierfache Mutter richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine große Party aus. Nur 2020 und 2021 fiel ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie aus.