Schwanger oder nicht? Heidi Klum teilt April-Scherz im Netz - und erntet heftige Kritik

Am 1. April werden nicht nur in Deutschland die verrücktesten Streiche gespielt. Auch in Amerika steht der Tag im Zeichen der Scherze. Heidi Klum hat sich gemeinsam mit ihren Kollegen von "America's Got Talent" einen Spaß erlaubt. Der kam nicht überall gut an.