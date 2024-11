Hinter Heinz Hoenig liegen anstrengende Monate und zahlreich Operationen im Krankenhaus. Mittlerweile ist er wieder zu Hause in Blankenburg. Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig zeigt nun die beiden auf Instagram beim Keksebacken. Dabei bricht der Schauspieler plötzlich in Tränen aus.

Blankenburg. - Monatelang kämpfte Schauspieler Heinz Hoenig seit April 2024 um seine Gesundheit. Es waren Monate des Leidens. Zahlreiche Operationen liegen hinter ihm, darunter die Entfernung seiner Speiseröhre. Eine notwendige Aoarta-Operation steht noch aus.

Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig teilte erst jüngst ihre Erlebnisse im Krankenhaus. Dabei erhob sie schwere Vorwürfe. "Fand es traurig, wie mit ihm umgegangen wurde", sagte sie unter anderem, während sie sich über die empathielosen Mitarbeiter des Krankenhauses beschwerte.

Heinz Hoenig wieder zuhause: Gemeinsam Plätzchenbacken

Mittlerweile befindet der Schauspieler sich wieder zuhause in seiner Wahlheimat Blankenburg (Landkreis Harz). Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig nimmt ihre Follower auf Instagram mit durch den Alltag des Ehepaars.

So auch beim gemeinsam Weihnachtsplätzchenbacken für ihre beiden Söhne, wie Focus berichtete. In ihrer Story zeigt sie, wie Heinz Hoenig fleißig den Teig ausrollt. „Der Heinz und ich, wir backen heute gemeinsam Plätzchen“, freut sich die Zweifach-Mama. Nach dem Rezept ihrer Oma, fügt sie hinzu.

Bei "Stand by Me": Heinz Hoenig bricht in Tränen aus

Um den Teig kümmert sich die 39-Jährige selbst. Beim Ausstechen greift ihr Ehemann ihr dann unter die Arme. Im gelben T-Shirt und blau-lila Jacke sitzt Heinz Hoenig in dem Clip auf Instagram vor dem Küchentisch und schlägt fröhlich auf den Teig ein.

Um die Stimmung noch weiter aufzulockern, macht die gelernte Krankenpflegerin etwas Musik an - "Stand by Me" von Ben E. King. Dann überkommt es Hoenig. Er bricht in Tränen aus. Ehefrau Annika streichelt ihm liebevoll den Kopf und wischt ihm die Tränen aus dem Gesicht.

Bei dem Lied "Stand by Me" bricht Heinz Hoenig in Tränen aus. Screenshot: Instagram/anni.ka_hoenig

Annika Kärsten-Hoenig: "Vor ein paar Monaten noch undenkbar"

Der Grund dafür: Der Song lief beim Hochzeitstanz des Paares. "Guck mal, wir backen heute für unsere Söhne Plätzchen. Vor ein paar Monaten war das noch nicht denkbar", erinnert Kärsten-Hoenig ihren Mann daran, was er alles in den letzten Monaten geschafft hat.

Im Anschluss freuen sich die beiden Söhne über die Kekse, die ihre Eltern für sie gebacken haben. Auf die Frage, ob "Mama und Papa gut gebacken" haben, antwortet einer ihren beiden Jungs schlichtweg mit: "Ja".