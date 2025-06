Köln. - In den 1990er Jahren wurde Eloy de Jong (52) als Mitglieder der Boyband "Caught in the Act" bekannt. Inzwischen hat sich der Niederländer in Deutschland einen Namen als Schlagersänger gemacht.

In der RTL-Sendung "Exclusiv – Weekend" hat sich der Sänger im Format "Ein Promi – ein Joker" nun den Fragen von Moderator David Modjarad (53) gestellt.

Hat "Caught in the Act" Eloy de Jong reich gemacht?

Und die Fragen hatten es in sich. Gleich zu Beginn fragte Modjarad, ob sich die Karriere in der Boygroup gelohnt habe und wie viel Eloy de Jong auf dem Konto habe. Obwohl dieser kurz zögerte und wohl überlegte, ob er den Joker nehmen will, entschied er sich für eine Antwort.

Als Millionär sei er "da rausgegangen". Den aktuellen Kontostand kommentiert er lediglich mit "es läuft", was der Moderator gelten ließ.

Auch interessant: Neuer Mann an ihrer Seite: Maite Kelly spaziert glücklich mit Blumenhändler

Weiter wollte Modjarad wissen, wie sich Eloy de Jong seinen Erfolg als Schlagersänger erklärt. "Mein Dialekt kommt gut an, glaube ich, und wenn man meine Musik anhört, es ist einfach Pop auch", erklärte de Jong.

Tritt der Sänger lieber bei Silbereisen oder Zarrella auf?

Seit 2014 ist Eloy de Jong als Solokünstler in Deutschland unterwegs und schaffte 2018 mit seinem Nummer-eins-Album "Kopf aus – Herz an" den Durchbruch.

Deshalb ist er inzwischen ein gern gesehener Gast in den bekannten Schlagersendungen wie dem "ZDF-Fernsehgarten" oder bei Shows mit Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella.

Lesen Sie auch: "Die immer lacht"? Kerstin Ott ganz offen: "Ich bin in eine Depression abgerutscht"

Auf die Frage, bei wem er lieber in der Sendung sei, zögerte er kurz. Doch weil er vermutete, dass die Fragen noch fieser werden können, entschied er sich für eine Antwort.

"Ich würde sagen, bei Florian." Und der Niederländer schob auch gleich die Begründung hinterher. Seit seinem Auftritt 2018 in Silbereisens Show habe seine Karriere einen Aufwind bekommen: "Das hat mir über Nacht den Erfolg gebracht."

Lesen Sie auch: Was war da los? Schläger-Star Peggy March im ZDF-Fernsehgarten völlig verloren

Helene Fischer oder Andrea Berg: Eloy de Jong muss sich entscheiden

Dann wollte Modjarad von de Jong wissen, welche Schlagergröße in Deutschland er überschätzt und "richtig horror" findet. Die Antwort darauf werden wir nicht erfahren, denn der Sänger zückte den Joker.

Auf die nächste Frage, mit wem er lieber ein Duett singen möchte, musste er aber antworten. Zur Auswahl standen die Schlagergrößen Helene Fischer (40) und Andrea Berg (59).

Lesen Sie auch: Geheimnis gelüftet! Hier wurde Nadja Abd el Farrag (†60) still und heimlich beigesetzt

Die Künstler musste nicht lange überlegen: "Helene Fischer. Ich habe beide kennengelernt, aber ich bevorzuge es, das mit Helene Fischer zu machen", lautete de Jongs Entscheidung.