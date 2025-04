So ätzt Howard Carpendale gegen Helene Fischer - obwohl er sie "super" findet

Berlin. - Helene Fischer sei es zu verdanken, dass das Genre des deutschen Schlagers heute tot sei. Das sagte Schlagersänger Howard Carpendale in einer Folge des Podcasts "Hotel Matze" im Gespräch mit Matze Hielscher.

Mit elektronischen Beats habe Helene Fischer deutscher Musik geschadet

Bekannte Hits wie "Atemlos" (2013) oder "Herzbeben" (2017) von Helene Fischer seien geprägt von elektronischen Beats und dumpfen Bässen. "Das ist die unterste Form von Groove, die es überhaupt gibt", so Carpendale.

Dieses "Bumm bumm bumm", wie Carpendale es bezeichnet, "das hat der deutschen Musik so geschadet, dass dieses Genre tot ist. Es ist heute tot", sagte der Sänger. Der Popschlager, wie ihn vor allem auch Helene Fischer etabliert hat, habe den deutschen Schlager kaputtgemacht.

Helene Fischer soll "Sex nicht auf der Bühne verkaufen"

Der 79-jährige Carpendale kritisierte auch Helene Fischers Art, sich bei ihren Musikshows zu präsentieren. Die Schlagersängerin sei sehr beliebt bei ihren Fans und habe vor einiger Zeit das Gefühl gehabt "wie viele amerikanische Künstler: 'Ich muss viel sexyer werden'. Natürlich bist du sexy, ich glaube, kein Mann würde dich ablehnen", sagte Carpendale.

Die Sängerin Helene Fischer agiert bei einem Konzert ihrer Tour «Rausch» auf der Bühne. Foto: dpa

Jedoch betonte er auch, dass sie auf der Bühne nicht Sex verkaufen solle: "Du kannst das Thema gerne anfassen, aber nicht im Sinne von 'nasse Haare, kaum Kleidung'. Ich weiß, wie geil das für dich sein muss. Aber es ist nicht, wie die Leute dich sehen."

"Ich liebe Helene, sie ist super", sagt Howard Carpendale über Helene Fischer

Gleichzeitig sagte Carpendale über seine Schlagerkollegin aber auch, dass sie ein toller Mensch sei: "Helene, ich liebe dich und ich habe mit dir Duetts gemacht und du bist ein so geiler Mensch." Er habe sich bereits im Vorfeld des Interviews mit Matze Hielscher bei ihrem Manager für seine Aussagen entschuldigt.

Helene Fischer sei in ihrer Karriere aber, wie beispielsweise auch Britney Spears in den USA, "den Sex-Weg" gegangen. Deutsche Schlager-Fans würden aber lieber mehr Natürlichkeit wollen, so Carpendale.

Der Schlagersänger Howard Carpendale ist vor allem für seine Songs "Ti amo" (1977) und "Hello Again" (1984) bekannt. Erfolgreich war er zuletzt auch mit dem Duett "Wegen dir (Nachts, wenn alles schläft)" (2020), das er zusammen mit Kerstin Ott gesungen hat.