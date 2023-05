Lidl feiert aktuell 50-jähriges Bestehen und beschenkt sich dafür selbst: und zwar mit einem neuen Werbefilm mit Schlagerikone Helene Fischer. Allerdings kommt der Spot, in dem Helene Fischer tanzend ihren Einkauf erledigt, nicht bei allen Usern gut an.

Hier steht Schlagersängerin Helene Fischer noch auf der Bühne. (Archivbild) Mit ihrem neuen Lidl-Werbespot sorgt sie hingegen für viel Aufregung in den sozialen Netzwerken. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Magdeburg/DUR – Zum 50-jährigen Bestehen von Lidl spendiert der Discounter einen neuen Werbespot mit Schlagerstar Helene Fischer. Diese erledigt in dem Video zur Musik ihres Hits „Atemlos“ ihren Einkauf in einer Lidl-Filiale. In den sozialen Netzwerken sorgt der kurze Clip bei Fans und Kunden für viel Aufregung – Grund sind die aktuellen hohen Preise für Lebensmittel.

Ein Tourbus fährt vor einem Lidl-Markt vor und Schlagerstar Helene Fischer steigt aus. In einem lässigen cremefarbenen Jogginganzug schiebt sie ihren Einkaufswagen durch die Gemüseabteilung. Im Hintergrund ist eine Tanzgruppe zu erkennen, welche sich synchron zu der Musik ihres Hits „Atemlos“ bewegt. Ganz beiläufig trifft sie dann zwischen Kühlregal und dem Gang mit der Babynahrung den Comedian Max Giermann, welcher direkt einen flotten Spruch ablässt.

Und während die Schlagerikone immer wieder beherzt in die Regale greift, hüpfen ihre Tänzer im Hintergrund durch das Bild und öffnen synchron die Türen der Kühlschränke oder Apfelmusgläser mit einem „Plopp“-Geräusch.

Mit dem ganzen Auftritt sorgt Helene Fischer in dem Clip für Erstaunen und gute Laune sowohl bei der Kundschaft als auch beim Marktpersonal.

Lidl: Erhöhte Preise sorgen für Ärger bei den Kunden

Für nicht ganz so gute Stimmung sorgt der Clip bei vielen Nutzern der sozialen Netzwerke. Der Großteil der Kunden ärgert sich über die gestiegenen Preise des Lebensmitteldiscounters. „Eine absolute Frechheit von Lidl! Sie erhöhen dramatisch ihre Preise und gleichzeitig finanzieren sie Stars“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer Nutzer schreibt: „Furchtbar, die Fischer muss es nötig haben. Muss man sich nicht wundern, wenn Lidl so teuer ist.“

Die restlichen Kommentare reichen dann von „ich lieb’s“ über „Hat die nicht genug Karten für ihre Konzerte verkauft?“ bis hin zu „Nach dieser Werbung und ihren Kosten gehe ich dann lieber zum Aldi“.

Preiserhöhung von Lidl führt zu Beschwerden

Als Hintergrund für diese Debatte gelten die Preisschwankungen, von welchen viele Kunden offenbar sichtlich betroffen sind. Schuld daran sind unter anderem die gestiegenen Energiekosten, die unsichere internationale politische Lage, der Arbeitskräftemangel und versteckte Preiserhöhungen. Allerdings werden die Lebensmittelkonzerne auch beschuldigt, die Krisen-Kosten für die eigene Gewinn-Steigerung genutzt zu haben.

Lidl wehrt sich gegenüber einem unzufriedenen Kunden in den Kommentaren: „Bitte habe dafür Verständnis, dass die Preise für einige Artikel vom aktuellen Marktpreis abhängen und es dadurch zu Preisschwankungen kommen kann.“

Dem Discounter können die Diskussionen anscheinend egal sein, denn für Lidl hat sich die Aktion gelohnt: Das Video geht auf YouTube durch die Decke. Der Clip wurde innerhalb der ersten fünf Tage bereits 2,5 Millionen Mal aufgerufen.