Musiker, Komiker und Filmemacher Helge Schneider steht kurz vor seinem 70. Geburtstag. Doch von der Rente will er nichts wissen, denn: Er kann davon nicht leben.

Entertainer Helge Schneider kann von seiner Rente nicht leben.

Essen. – In wenigen Tagen, genauer gesagt am 30. August, wird Entertainer Helge Schneider 70 Jahre alt. Eigentlich ein gutes Alter, um in Rente zu gehen.

Doch davon will der schräge Künstler nichts wissen. Bei RTL hat er zur Vorführung seines neuesten Films "The Klimperclown" über seine Rentenpläne gesprochen.

Dabei kam heraus, dass der Musiker und Komiker von seiner aktuellen Rente alleine nicht leben könne. "Ich kann davon meine Miete bezahlen", gibt er offen zu. "Aber zum Essen muss ich dann wieder auf die Bühne."

Helge Schneider will 104 Jahre alt werden

Doch er habe einen Plan: Mindestens 34 weitere Jahre wolle er noch Leben. "Ganz einfach. Wenn ich 104 Jahre werde, bekomme ich die Rente raus insgesamt, die ich auch eingezahlt hab", so Schneider im Interview mit "RTL-Exclusiv".

Abgesehen von dem finanziellen Aspekt bleibe jedoch die Kunst in erster Linie sein Antrieb.