Für jedes Album der Rockband Blondie saß er am Schlagzeug - von den Anfängen in den 70er Jahren bis zum Comeback rund 20 Jahre später. Nun ist Clem Burke gestorben. Seine Bandkollegen trauern.

New York - Clem Burke, Schlagzeuger der US-Rockband Blondie („Heart of Glass“), ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 70 Jahren gestorben, berichteten Medien aus den USA und Großbritannien unter Berufung auf eine Mitteilung und einen Sprecher der Band. Burke habe Krebs gehabt.

„Clem war nicht nur ein Schlagzeuger, er war der Herzschlag von Blondie“, schrieben Blondie-Leadsängerin Debbie Harry und Gitarrist Chris Stein auf der Webseite der Band. „Sein Talent, seine Energie und seine Leidenschaft für Musik waren unübertroffen und sein Beitrag zu unserem Sound und Erfolg ist unermesslich.“

Weltkarriere in zwei Akten

Die 1974 in New York gegründete Band Blondie gilt als Pionier der US-amerikanischen New-Wave- und Punkbewegung der späten 1970er. 1978 feierte die Gruppe mit dem Album „Parallel Lines“ und den Hits „One Way or Another“ und „Heart of Glass“ ihren großen Durchbruch. 1982 löste sich die Band auf, kehrte aber 1999 mit dem Welthit „Maria“ zurück. Drummer Burke ist auf allen elf Studioalben der Band in der Zeit vor und nach der Trennung vertreten.

Burke sei eine „Quelle der Inspiration“ gewesen, sowohl auf der Bühne als auch abseits davon, hieß es in der Mitteilung der Band weiter. „Sein lebendiger Geist, sein ansteckender Enthusiasmus und seine grundsolide Arbeitsmoral berührten jeden, der das Privileg hatte, ihn zu kennen.“