Anthony Hopkins verwandelt sich in einem ulkigen Video in den Serienkiller Hannibal Lecter - und lädt Kim Kardashian zum Dinner ein. Dabei verwendet er ein neues Produkt der Unternehmerin.

Los Angeles - Oscar-Preisträger Anthony Hopkins (87) hat ein neues Verkaufsprodukt von Modeunternehmerin und TV-Sternchen Kim Kardashian (44) auf die Schippe genommen und damit im Netz für Lacher gesorgt. In einem Instagram-Video trägt der britische Schauspieler einen hautfarbenen, elastischen Kopf-Wickel, der über sein Kinn und die Ohren reicht. Mit bedrohlicher Stimme spricht er in die Kamera: „Hallo Kim, ich fühle mich schon zehn Jahre jünger“.

Mit der Mimik des kannibalistischen Serienmörders Hannibal Lecter, den er in dem Psychothriller „Das Schweigen der Lämmer“ spielte, klappert er dabei mit den Zähnen und reißt die Augen auf. In einem Posting zu dem Video bedankt sich Hopkins bei Kardashian mit der Einladung: „Hab keine Angst, zum Dinner vorbeizukommen“.

Neues Verkaufsprodukt

Kardashian hatte vor wenigen Tagen über ihre Shapewear-Marke Skims ein neues Produkt für das Gesicht herausgebracht. Das „Face Wrap“ wird damit beworben, dass es angeblich Hals- und Kieferzonen straffend unterstützt. In Kommentaren stellten Nutzer allerdings Vergleiche mit der Serienkiller-Figur Hannibal Lecter an. Lecter trug in Filmen eine maulkorbähnliche Gesichtsmaske, die ihn am Beißen hindern sollte. Hopkins holte 1992 mit seiner Gruselrolle in „Das Schweigen der Lämmer“ den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Der Schauspieler kommt in sozialen Medien oft witzig rüber. Häufig postet er fetzige Tanz-Videos. Seine Anhänger reagierten begeistert auf sein neuestes Video. „Großartiger Schauspieler mit großartigem Sinn für Humor“, hieß es in einem Kommentar. Dies sei die beste Werbung, die sich Kardashian wünschen könnte, schrieb ein anderer Nutzer. Auch Kardashian bewies Humor - und verlinkte Hopkins' Video in ihrer Instagramstory.