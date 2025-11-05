Abschied auf der Bühne: Der Hundeprofi kündigt seine letzte Hallentour an. Der Vorverkauf für die bundesweite Show läuft bereits. Start ist in einem Jahr im Münsterland.

Legden - Der prominente Hundeexperte Martin Rütter geht zum letzten Mal mit seiner Schau auf große Hallentour. Unter dem Motto „Schluss! Aus!“ hat der Vorverkauf für die bundesweite Abschiedstournee des Hundeprofis begonnen. „Ich wollte nicht warten bis die Hallen halb leer sind“, begründet Rütter gegenüber dem „Spiegel“ seinen Abschied. Er habe Angst davor, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Demnach befürchtet er, mit 70 Jahren genauso starrsinnig zu sein, wie alle in dem Alter.

Der Auftakt der Abschiedstournee ist laut Übersicht am 19. Oktober 2026 in Legden im Münsterland, der letzte Auftritt am 28. April 2028 dann in Lemgo. Zwischendurch tritt Rütter auch noch in Österreich und der Schweiz auf. Der 55-Jährige hilft im Fernsehen („Der Hundeprofi“, RTL) und bei seinen unterhaltsamen Bühnenauftritten Menschen dabei, das Verhältnissen zu ihren Hunden zu verbessern.

Im Fernsehen werde er weiter auftreten und sich auch für den Tierschutz einsetzen, sagte Rütter im Interview. In den vergangenen Jahren habe er lernen müssen, bei Angeboten auch mal Nein zu sagen. Im Alter von 37 Jahren sei er nachts im Hotel nach Schmerzen auf der Brust ins Krankenhaus gekommen und nur knapp dem Tod entkommen. Erst nach Monaten sei ihm bewusst geworden, was für ein Glück er gehabt habe.