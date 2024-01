Tel Haschomer/DUR. - Der israelische Schauspieler Idan Amedi, bekannt aus der Netflix-Show "Fauda", ist als Reservist bei einem Einsatz im Gazastreifen schwer verwundet worden. Dies vermelden israelische Medien übereinstimmend.

Mittlerweile soll er sich im Krankenhaus in Tel Haschomer befinden. Amedi hatte sich nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 als Reservist für die israelische Armee gemeldet.

Idan Amedi: Netflix-Star aus "Fauda" im Gazastreifen schwer verletzt

Laut einstimmigen Medienberichten ist der Schauspieler jedoch nicht in Lebensgefahr. In der Netflix-Serie "Fauda" verkörperte er die Rolle des Sagi Tzur.

Auslöser des aktuellen Krieges war der Angriff der islamistischen Hamas und anderer Terrorgruppen auf Grenzorte in Israel am 7. Oktober 2023. Israels Armee kämpft im Gaza-Streifen gegen die Terroristen, in deren Händen sich noch immer verschleppte israelische Geiseln befinden.