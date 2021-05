Ilse DeLange bei Let's Dance raus - Verletzung zwingt zur Aufgabe

Ilse DeLange hatte sich bei Let's Dance in Show acht trotz Verletzung für die nächste Sendung qualifiziert. Nun musste sie doch aufgeben. RTL hat bereits einen Ersatz für die Niederländerin gefunden.

Köln. Überraschende Wende bei Let's Dance: Ilse DeLange hat sich dazu entschieden, die Tanzshow zu verlassen. Zuerst berichtetete der Mediendienst DWDL über das Ausscheiden der Niederländerin. DeLange musste einer schweren Fußverletzung Tribut zollen, die sie sich im Training zur siebten Runde zugezogen hatte. Sie zog nun die Konsequenzen und gab die weitere Teilnahme an der RTL-Sendung auf.

DeLange hatte deshalb bereits in Show sieben ausgesetzt und in der achten Runde am vergangenen Freitag lediglich ein reduziertes Programm mit ihrem Partner, dem Profitänzer Evgeny Vinokurov, getanzt. Das Paar hatte sich trotzdem für eine weitere Show qualifiziert.

Die 43-jährige Sängerin zeigte sich in einer ersten Reaktion sehr verunsichert von ihrer körperlichen Verfassung. "Die Unsicherheit um meinen Fuß ist einfach zu groß", sagte DeLange. Deshalb habe sie schweren Herzens ihren Platz bei Let's Dance freigegeben.

Das Statement von Ilse DeLange bei Instagram. Screenshot: www.instagram.com/ilsedelangemusic

Bei RTL hat man bereits Ersatz für DeLange und Vinokurov gefunden. Der Sender nominierte als Ersatz Nicolas Puschmann und dessen Partner Vadim Garbuzov. Das Tanzpaar war in Show acht zur Verwunderung der Jury trotz durchgehend guter Leistungen an der telefonischen Publikumswahl gescheitert.

Puschmann, der als erster "Prince Charming" bekannt wurde, war aufgrund der jüngsten Entwicklungen völlig überrumpelt. "Ich bin emotional total durcheinander. Erst das unerwartete Ausscheiden, nun zurück auf dem Tanzparkett." Das verletzungsbedingte Aus von Ilse DeLange täte ihm wahnsinnig leid und er wünsche der Sängerin eine schnelle Genesung. Trotzdem freue er sich über eine erneute Chance bei Let's Dance und "dass meine Let's Dance-Reise mit Vadim nun weitergeht", so Puschmann in einer ersten Reaktion.

Laut DWDL hat die aktuelle Staffel von Let's Dance einen Marktanteil von 15,3 Prozent, was bedeutet, dass mehl als 4 Millionen Zuschauer jeden Freitag die Sendung bei RTL verfolgen.