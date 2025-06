Leipzig. - Dass Oliver Pocher immer wieder gegen Menschen schießt, ist auf der Social Media Plattform Instagram nichts Neues. Aktuell streitet sich der Comedian mit dem Gründer von "More Nutrition" und Fitness-Influencer Christian Wolf, der gerade mit Freundin Romina Palm Tochter Hazel bekommen hat. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin steht ebenso mit im Fokus der Kritik.

Zum Hintergrund: Seit der Geburt des gemeinsamen Kindes von Christian Wolf und Romina Palm Ende Mai fliegen tadelnde Spitzen von Oliver Pocher in Richtung der kleinen Familien.

Fitness-Influencer und Unternehmer Christian Wolf wird für seine aggressiven Werbeblocks für "More Nutrition" auf Instagram gefeiert und gehasst. Symbolfoto: IMAGO / Hartenfelser

Werbeclips mit Baby auf dem Arm: Christian Wolf hält Kind falsch und preist Rabattcodes an

Christian Wolf postete kurz nach der Geburt direkt wieder Werbevideos seiner Fitnessmarke "More", was für einige Menschen irritierend wirkte. In einer Instagram-Story schrieb Pocher zu Wolfs Posts: "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst ...".

Weitere werbende Posts von Wolf tauchen täglich auf seinem Profil auf. In einem anderen Video hält Christian Wolf das Neugeborene vor der eigenen Brust, ohne den Kopf zu stützen, und lässt es unnatürlich hängen, während er einen Rabattcode für Nahrungsergänzungsmittel teilt.

Pocher kommentiert diese Story: "Das KIND!!! Meine Güte ... Rabattcode und Kind in bedrohlicher Lage." Darauf reagierte der Fitness-Unternehmer prompt mit einem Aufklärungsvideo auf seinem Instagramkanal.

Feminismus im Internet soll Frauen stärken

Jetzt meldet sich Sara Kulka zu Wort, die der frischgebackenen Mutter Romina zur Seite steht. Die 25-jährige Romina ist wohl die Leidtragende des Zoffs im Internet. "Ich weine jeden Tag. Mehrfach", schreibt die 25-jährige Ex-GNTM-Teilnehmerin auf Instagram. Das geht auch an der Zweifach-Mama Sara Kulka nicht spurlos vorbei.

Auf ihrem Instagramkanal teilte sie in einer Story ihre Gedanken: "Der Körper ist erschöpft, die Seele offen, die Gefühle fahren Achterbahn. Und dann braucht man vor allem eins: Liebe. Halt. Ruhe. Und einen Partner, der präsent ist. Der sich nicht hinter Bildschirmen versteckt und mit der Welt diskutiert, sondern die Hand hält, wenn nachts die Tränen kommen. Der da ist – wirklich da." Sie appelliert an Christian Wolf, für seine Familie da zu sein.

Sie selbst habe in ihrem Leben viel durchmachen müssen. Das teilt Kulka auch mit ihren Followern. Daher sei es ihr wichtig, der 25-jährigen Romina beizustehen, auf deren Rücken der Streit von Oliver Pocher und Christian Wolf ausgetragen wird.

Allein gelassen? Romina Palm weint nach Geburt von Tochter Hazel jeden Abend

Pocher nehme keine Rücksicht auf Romina Palm, die erst vor kurzem ein Kind geboren hat. Das bringt Sara Kulka zusätzlich auf die Palme: "Es scheint fast so, als sei es seine Mission geworden, besonders Frauen in verletzlichen Momenten bloßzustellen. Als hätte er ein Problem damit, wenn Frauen sichtbar, stark oder einfach nur da sind", schreibt sie weiter in der Instagramstory. Den Umgang mit Romina finde sie respektlos, unmenschlich und traurig.

Nach diesem Statement postet sie einen Beitrag, der sie mit Pullover und Unterwäsche zeigt. Sie hebt den Mittelfinger in die Kamera – symbolisch für alle, die Frauen nicht respektieren und in emotionalen oder schwachen Momenten in Ruhe lassen.

Sie kritisiert das System des Patriarchats, welches Frauen eher auseinander treibt als zusammenbringt. Kulka will ihren Followern wohl zeigen, dass Frauen unaufhaltbar sind – wenn sie zusammenhalten und Neu-Mama Romina Palm damit etwas beistehen.