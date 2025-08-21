Er wisse noch gut, wie er als kleiner Junge Topspieler gesehen habe und was für eine Emotion das gewesen sei. Deshalb nimmt sich der 22 Jahre alte Nationalspieler Zeit für seine Fans heute.

Jamal Musiala ist erst 22, aber gehört zu den Großen im deutschen Fußball.

München - Fußball-Star Jamal Musiala (22) erfüllt nach eigenen Worten gerne Selfie-Wünsche der Fans - aus einem bestimmten Grund. „Ich finde solche Situationen wirklich schön. Denn ich erinnere mich gut daran, wie ich als kleiner Junge bekannte Spieler gesehen habe und was für ein besonderes Gefühl das für mich war“, sagt der derzeit verletzte Spieler des FC Bayern in der neuen „GQ“.

„Deshalb bin ich immer freundlich, gebe gerne Autogramme und mache auch mal ein Foto mit den Fans“, sagt Musiala. „Das ist aber nicht immer möglich, und manchmal sind es auch einfach zu viele Menschen. Aber ich bemühe mich. Es ist ja schön, dass sich so viele Leute freuen, mich zu sehen.“

„Ich bin wirklich ein ruhiger Typ“

Ob er Gewohnheiten im Alltag anpassen musste, um Situationen zu vermeiden, in denen es ihm zu viel werde, will das Stil- und Männermagazin wissen: „Ja und nein. Ich bin sowieso keine Person, die viel unterwegs ist oder trubelige Orte aufsucht. Ich bin wirklich ein ruhiger Typ, deshalb musste ich mich auch nicht großartig umstellen.“

Das „GQ“-Interview fand laut Magazin vor Musialas Abreise zur Club-WM in den USA statt. Musiala verletzte sich dann dort beim Aus des FC Bayern München schwer.

Musiala fällt gerade länger aus für den FC Bayern

Der 22-Jährige erlitt im Rahmen einer Sprunggelenksluxation einen Wadenbeinbruch. Eine Sprunggelenksluxation ist eine schwere Verletzung, bei der das Gelenk aus seiner natürlichen Position herausgedrückt wird. Das geht meistens mit Knochenbrüchen einher. Gerade zuvor erst hatte sich Musiala von einem Muskelbündelriss im Oberschenkel erholt.