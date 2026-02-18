US-Schauspieler James Van Der Beek starb vor einer Woche im Alter von 48 Jahren. Kurz vor dem Tod haben seine Frau und er noch einmal ihr Ehegelübde erneuert, wie diese nun bekanntgab.

Berlin - James Van Der Beek und seine Frau Kimberly haben sich laut einem Bericht kurz vor dem Tod des „Dawson's Creek“-Stars noch einmal das Ja-Wort gegeben. „Unsere Freunde besorgten uns neue Ringe, füllten unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen, und wir erneuerten unser Gelübde vom Bett aus“, sagte Kimberly Van Der Beek dem Promiblatt „People“.

Demnach sei die Zeremonie „schlicht, schön und bewegend“ gewesen. Die Familie und enge Freunde seien bei der Zeremonie dabei gewesen. Ein Musiker spielte das Stück „Somewhere Over the Rainbow“. Auch über Zoom schauten Freunde zu.

Van Der Beek hatte Krebs

Der US-Schauspieler starb vor einer Woche mit 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Jungen. Die Hit-Serie „Dawson's Creek“ machte Van Der Beek über Nacht zum Teenie-Star.