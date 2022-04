Durch seine Rollen bei "Gilmore Girls" und "Supernatural" wurde Schauspieler Jared Padalecki weltweit bekannt. Am Wochenende wurde nun bekannt, dass er in einen schweren Autounfall verwickelt war.

hatte einen schweren Autounfall. Schauspielkollege Jensen Ackles sagt: "Er hatte Glück, dass er noch am Leben ist." Foto: imago images/MediaPunch

East Brunswick/DUR/jsp – Für die Serie "Supernatural" stand Jared Padalecki zusammen mit seinem Schauspielkollegen Jensen Ackles 15 Jahre lang vor der Kamera. In insgesamt 15 Staffeln verkörperten die beiden die Rollen der Brüder Sam und Dean Winchester.

Bei einem Live-Auftritt in East Brunswick im Bundesstaat New Jersey sollten die beiden nun wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Jensen Ackles verkündete dort die Nachricht, dass Padalecki in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen ist, wie US-Medien berichten.

Jared Padalecki schwer verletzt: "Er hat Glück, dass er noch am Leben ist."

"Er hat Glück, dass er noch am Leben ist," sagte Jensen Ackles. "Und nicht nur das. Er ist zuhause und erholt sich. Die Tatsache, dass er gerade nicht im Krankenhaus liegt, haut mich um, denn ich habe das Auto gesehen," erzählt er den Fans.

Jared Padalecki soll zum Zeitpunkt des Unfalls Beifahrer gewesen sein. Bei dem Unglück habe es keine Todesfälle gegeben, heißt es in den Berichten der US-Medien.

Nach Verkündung der erschreckenden Nachricht meldeten sich die Fans bei Jared Padalecki im Netz. Unter den Hashtags #GetWellSoonJared und #WeLoveYouJaredPadalecki wünschen ihm zahlreiche Menschen bei Twitter und Instagram gute Besserung.

Gute Freunde auch nach Serienende von "Supernatural"

Jensen Ackles und Jared Padalecki sind gute Freunde. Auch nach Ende der Serie "Supernatural" im Jahr 2020 sehen die beiden Schauspieler sich regelmäßig. Zuletzt bekam Jared Padalecki Besuch von seinem Serienbruder am Set zu seiner neuen Serie "Walker". Auf Instagram teilte er ein Foto von dem Treffen.

Neben "Supernatural" spielte Padalecki auch bei den "Gilmore Girls" mit. Auch dort fand er in seiner Rolle als "Dean" jede Menge Fans.