Nach 30 Jahren "Herz an Herz"-Star: Jasmin Wagner alias "Blümchen" beendet ihre Karriere

Jasmin Wagner (44) möchte noch in diesem Jahr ihre musikalische Karriere beenden. Besonders in den 1990er Jahren wurde die Sängerin als "Blümchen" bekannt. Nun steht ihre letzte Tour für 2025 an. Alle Infos dazu erhalten Sie hier.