US-Sänger Jason Derulo wendet sich für Kritik am liebsten an seinen Sohn. (Archivbild)

Los Angeles - US-Sänger Jason Derulo („Savage Love“) wendet sich eigenen Angaben zufolge am liebsten an seinen dreijährigen Sohn für Feedback zu seiner Musik und in anderen Fragen. „Manchmal muss man die Kinder die Arbeit machen lassen, weil sie noch nicht wissen, wie man lügt, also werden sie die Wahrheit sagen“, erklärte der 35-Jährige in der „Jennifer Hudson Show“.

Wenn er seinem Sohn ein Outfit vorstelle, schüttle dieser auch mal unzufrieden den Kopf, erklärte Derulo. „Aber wenn du eine beliebige Person fragst, wird sie sagen: "Oh ja, das ist cool".“ Der Junge höre auch alle seine Lieder an, bevor er sie veröffentliche, sagte Derulo. Sein Sohn Jason King war im Mai 2021 zur Welt gekommen.