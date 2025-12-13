Party, Glitzer und ein Ständchen der berühmten Tochter: Die Mutter von Jennifer Lopez ist 80 Jahre alt geworden. Statt Kaffeekränzchen gab es für sie jede Menge Glamour in Vegas.

Vor einigen Jahren trat Jennifer Lopez bei einem Konzert an der Seite ihrer Mutter in Kalifornien auf.

Las Vegas - US-Sängerin Jennifer Lopez hat in Las Vegas mit ihrer Mutter deren 80. Geburtstag gefeiert. „Herzlichen Glückwunsch, Mommy. 80 Jahre jung!“, schrieb Lopez auf Instagram und teilte dazu Partybilder von sich und ihrer Mutter aus dem Luxushotel Bellagio. „Es macht mich so glücklich, dass wir alle zusammen an deinem Lieblingsort auf Erden feiern konnten. VEGAS!“

Auf den Fotos und Videos sind Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodriguez unter anderem auf der Tanzfläche und einer Außenterrasse mit Ausblick zu sehen. Auch ein Ständchen auf der Bühne scheint die 56 Jahre alte Sängerin ihrer Mutter den Fotos zufolge gesungen zu haben.

„Danke, dass du immer an mich geglaubt und mich unterstützt hast und mich daran erinnert hast, wer ich bin. Ich bin so gesegnet, deine Tochter zu sein, und ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können“, schrieb Lopez.