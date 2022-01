Reality-Star Jordan Cashmyer stirbt mit 26 Jahren

Jordan Cashmyer ist tot. Der aus der US-Serie „16 and pregnant“ bekannte Reality-Star starb im Alter von 26 Jahren. Wie ihre Eltern Abschied nehmen.

Jordan Cashmyer, bekannt aus der US-Serie „16 and pregnant“, ist im Alter von 26 Jahren gestorben.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Mit nur 26 Jahren ist die US-Schauspielerin Jordan Cashmyer gestorben. Das bestätigten ihre Eltern am Sonntag auf Facebook.

Cashmyer wurde in den USA durch ihre Teilnahme an der MTV-Doku-Serie „16 and pregnant“ bekannt, bei der der Sender schwangere Jugendliche begleitet. Die genaue Todesursache ist laut einem Bericht des US-Promi-Portals TMZ bislang unklar.

Jordan Cashmyer ist tot: Eltern trauern um „16 and pregnant“-Star

Auf Facebook nahm Vater Dennis M. Cashmyer Jr. Mit bewegenden Worten Abschied von seiner Tochter: „Letzte Nacht erhielt ich einen Anruf, den kein Elternteil jemals will. Meine älteste, geliebte Tochter Jordan ist gestorben, sie wurde erst 16 Jahre alt. Unsere Herzen sind gebrochen“, schreibt er in einem Facebook-Post vom Sonntag.

Familie bricht mit Jordan Cashmyer nach Teenager-Schwangerschaft

Ihre Teilnahme an „16 and pregnant“ brachte Cashmyer jedoch nicht nur Ruhm, sondern auch Probleme. In der Sendung berichtete sie im Jahr 2014 von ihrer Beziehung zu ihrem Freund Derek Taylor und der gemeinsamen Tochter Genevieve („Evie“). Weil ihre Familie mit der Beziehung nicht einverstanden war, wurde sie von ihren Eltern verstoßen und war zeitweise obdachlos.