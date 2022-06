Band aus Sachsen-Anhalt Jubiläum: "Tokio Hotel" feiert 16 Jahre "Durch den Monsun"

Am 15. August 2005 erschien die Single "Durch den Monsun" der mittlerweile weltweit bekannten Band "Tokio Hotel". Die einstigen Teenie-Stars, um Frontmann Bill Kaulitz und seinen Zwillingsbruder Tom, sind inzwischen erwachsene Männer. Während Bill und Tom seit einiger Zeit in Los Angeles wohnen, leben Gustav und Georg noch immer in Sachsen-Anhalt.