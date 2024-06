London - Hollywood-Schauspieler Jude Law blickt zufrieden darauf zurück, wie er als junger Mann mit seinem Ruhm umgegangen ist. „Ehrlich gesagt bin ich im Nachhinein sehr stolz“, sagte der 51-Jährige dem US-Magazin „People“.

Nach seinem Durchbruch mit dem Thriller „Der talentierte Mr. Ripley“ (1999) hätten er und die Entscheidungen, die er traf, plötzlich große Aufmerksamkeit bekommen, erzählte der Brite. „Und dann wurde auch noch genau hingeschaut, was in meinem Privatleben vor sich ging. Und all das war ziemlich viel. Ich war so jung.“ Er sei damals nicht viel älter gewesen als sein heute ältester, 27-jähriger Sohn, erklärte Law über die Anfänge seines Lebens als Star. „Ich denke, ich habe es ziemlich gut gemeistert.“