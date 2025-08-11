Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar. Die beiden wurden eng umschlungen in der Sansibar auf Sylt gesichtet. Trotz der Schlagzeilen betonen beide den Wunsch nach Privatsphäre.

Geheimnis um Liebe gelüftet: Klöckner und Pilawa als Paar enttarnt – Erste Fotos aufgetaucht

Berlin. – Die CDU-Politikerin Julia Klöckner und Fernsehmoderator Jörg Pilawa sind ein Paar. Das wurde durch übereinstimmende Medienberichte bekannt, die sich auf Aussagen aus dem Freundeskreis der beiden beziehen.

Demnach lernten sich Klöckner und Pilawa bei einer Feier in Guldental kennen, dem Heimatort der Bundestagspräsidentin. Freunde sollen sie einander dort vorgestellt haben.

Wie lange die beiden bereits zusammen sind, ist nicht bekannt. Laut Berichten verbringen sie regelmäßig Zeit miteinander im Wahlkreis Bad Kreuznach. Auch ihre Familien sollen sich bereits kennengelernt haben.

Pilawa und Klöckner: Kein Statement zur Beziehung

Indessen wurde bekannt, dass bereits am 6. August ein Bild von SPD-Politiker Rene Diesterhöft auf Facebook geteilt wurde, worauf Julia Klöckner und Jörg Pilawa eindeutig zu erkennen sein sollen. Beide sitzen demnach eng aneinander gelehnt in der Sansibar auf Sylt.

Mittlerweile ist das Foto gelöscht. Lediglich ein Post weist darauf hin, dass es existiert hat. Vertrauten zufolge traf sich das Paar dort gemeinsam mit Forschungsministerin Dorothee Bär und Unternehmerin Judith Dommermuth.

In der Sansibar auf Sylt wurden Jörg Pilawa und Julia Klöckner zusammen gesehen. Screenshot: facebook.com/rene.diesterhoeft

Weder Klöckner noch Pilawa äußerten sich direkt zu ihrer Beziehung. Auf Nachfrage verwiesen beide auf den Schutz ihrer Privatsphäre und lehnten öffentliche Stellungnahmen ab.

Klöckner und Pilawa reihen sich damit in eine Tradition prominenter Politik-Showbiz-Paare ein, etwa Heiko Maas und Natalia Wörner oder Nicolas Sarkozy und Carla Bruni.

Jörg Pilawa hatte erst im Mai 2025 über die Trennung von seiner Ex-Frau Irina gesprochen. Das Paar war seit 2006 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Julia Klöckner wiederum lebt seit 2023 getrennt von ihrem Ex-Mann Ralph Grieser, mit dem sie seit 2019 verheiratet war.

Klöckner ist vierte Frau an der Spitze des Bundestages

Klöckner wurde im März zur Bundestagspräsidentin gewählt. Sie ist die vierte Frau an der Spitze des Parlaments. Von 2018 bis 2021 war sie unter Kanzlerin Angela Merkel Bundeslandwirtschaftsministerin, von 2021 bis 2025 dann wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

2022 wurde sie Bundesschatzmeisterin der CDU, davor war sie zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. Bei den Landtagswahlen 2011 und 2016 in Rheinland-Pfalz versuchte sie als CDU-Landesvorsitzende vergeblich, Ministerpräsidentin zu werden.

Pilawa bei öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern zu Hause

Pilawa ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Soeben kündigte der Sender Sat.1 eine neue Staffel der Show "Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?" an.

Früher moderierte er unter anderem die "NDR Talk Show" und die Sendungen "Frag doch mal die Maus", "Rette die Million", "Herzblatt" und "Das Quiz". Pilawa spielte auch schon in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" und im "Tatort" mit. Für seine Arbeit wurde er mit der "Goldenen Kamera" ausgezeichnet.