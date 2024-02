Er will sich nicht selbst übertreffen. Gespannt sein dürfen die Fans aber schon auf das Outfit von RTL-Reporter Kai Ebel beim Formel-1-Auftakt in Bahrain.

Kai Ebel wurde auch durch seine auffallende Garderobe als Reporter in der Formel 1 bekannt und legendär.

Sakhir - Boxengassen-Reporter Kai Ebel will sich für seine Rückkehr mit RTL zur Formel 1 wieder „etwas Modisches einfallen lassen“. Der 59-Jährige gehört zum Team des Privatsenders, das von insgesamt sieben Rennen in diesem Jahr vor Ort berichten wird. Nach einer einjährigen Pause hatte RTL von Sky Sublizenzen gekauft, bei dem Bezahlsender werden alle 24 Grand Prix übertragen.

Für Ebel wird der Große Preis von Bahrain, der wegen des bevorstehenden islamischen Fastenmonats Ramadan bereits am Samstag (16.00 Uhr MEZ) stattfinden wird, also auch ein Comeback. Der Rheinländer wurde auch durch seine auffallende Garderobe als Reporter in der Formel 1 bekannt und legendär.

„Ich versuche, ein bisschen stilvoll mit der Mode zu gehen“, sagte Ebel im Fahrerlager in der Wüste von Sakhir der dpa. „Ich werde nicht um jeden Preis versuchen, mich selbst zu übertreffen so wie Lewis Hamilton“, kündigte er an und meinte: „Es muss nicht immer bunt sein, es muss modisch sein.“