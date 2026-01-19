In Thailand ist Prinz Frédéric von Anhalt von einem Auto erfasst worden. Dadurch kann der 82-Jährige nicht mehr an der Show "Kampf der Realitystars" von RTLZwei teilnehmen.

Prinz Frédéric von Anhalt ist in Thailand von einem Auto angefahren worden.

Phuket (Thailand). – Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der RTLZwei-Show "Kampf der Realitystars" ist in vollem Gange. Doch einer der Kandidaten wird wohl nicht daran teilnehmen können: Prinz Frédéric von Anhalt (82).

Denn wie die "Bild" berichtet, sei er am Samstagmorgen (Ortszeit) auf der thailändischen Halbinsel Phuket von einem Auto angefahren worden. Der Witwer von Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor habe dabei offene Wunden an Kopf und Bein erlitten.

Prinz Frédéric von Anhalt in Thailand von Auto angefahren

"Es ging alles blitzschnell. Ein Auto fuhr auf mich zu und erfasste mich. Ich habe noch probiert, dem Wagen einigermaßen auszuweichen, aber es ging nicht mehr. Der Rettungswagen brachte mich direkt ins Krankenhaus", so der 82-Jährige gegenüber der "Bild".

Als ein "Riesenglück, dass nicht noch mehr passiert ist" bezeichnete er den Unfall. Er sei froh, dass er noch lebe. "Es kann sein, dass ich länger hierbleiben muss, bis ich wieder einigermaßen fit bin. Die Fäden kann man frühestens in einer Woche entfernen."

Der Fahrer des Unfallwagens sei bereits ermittelt. Nun hoffe Prinz Frédéric von Anhalt, dass sich alles klärt. An "Kampf der Realitystars" werde er jedoch nicht mehr teilnehmen können.