Berlin - Im Trennungsstreit zwischen Comedian Oliver Pocher und Noch-Ehefrau Amira hat sich der Motivationscoach Biyon Kattilathu erstmals öffentlich zu Wort gemeldet und ein angeblich engeres Verhältnis zu Amira bestritten. „Zu meiner angeblichen Liebesbeziehung zu Amira: Das stimmt nicht! Wir hatten keine Liebesbeziehung, wir haben keine Liebesbeziehung“, sagte Kattilathu am Freitagabend in einem YouTube-Video.

Pocher hatte dem Motivationscoach in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich eine Liebesbeziehung mit Amira unterstellt und ihn als „Dalai Karma“ parodiert. Zuletzt war der 45-Jährige in dieser Rolle von der Kamera begleitet auch am Rande eines Auftritts Kattilathus in Euskirchen aufgetaucht und hatte die direkte Konfrontation gesucht.

Kattilathu gibt eidesstattliche Erklärung ab

Kattilathu verwies in der Stellungnahme auch auf die eidesstattliche Erklärung, die er abgegeben habe. „Eine Falschaussage ist mit hohen Strafen verbunden. Das ist nicht etwas, was man einfach so aus einer Laune heraus macht, sondern nur, wenn man ein reines Gewissen hat und wenn man absolut überzeugt ist von der Wahrheit.“ Eingangs hatte der Podcaster zu seinem Video erklärt, es gebe einen Punkt, wenn man was sagen müsse, „besonders dann, wenn gewisse Grenzen überschritten werden“.

Amira Pocher hatte bereits im November im „Bunte“-Interview eine Affäre mit Kattilathu als „totalen Quatsch“ bezeichnet. „Richtig ist, dass Biyon und ich bei verschiedenen beruflichen Projekten zusammengearbeitet haben und zuletzt über einen gemeinsamen Podcast gesprochen haben.“ Sie sei Single, sagte die Podcasterin. Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen hätten ihr gezeigt, dass die Trennung von Pocher „einfach richtig“ war.

Oliver und Amira Pocher hatten Ende August die Trennung bekannt gegeben, sie waren seit 2016 ein Paar, seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.