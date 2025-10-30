Er wurde gemeinsam mit seiner Musiker-Familie früh berühmt. Heute ist Michael Patrick Kelly froh, diese Zeit im Guten durchgestanden zu haben.

Der Sänger ist froh, die Zeit als Kinderstar nach eigener Aussage gut überstanden zu haben. (Archivbild)

Berlin - Sänger Michael Patrick Kelly ist froh, die Zeit als Kinderstar und den damit verbundenen Druck gut durchgestanden zu haben. „Ich bin dankbar, dass ich die Zeit trotzdem halbwegs heil überstanden habe“, sagte er dem „Stern“. „Der Druck, so früh auf Bühnen zu stehen, leisten und gefallen zu müssen, war groß.“

Viele Kinderstars hätten irgendwann den Halt im Leben verloren. „Zum Glück habe ich nie Drogen genommen. Ansonsten wäre das bei mir wahrscheinlich schlecht geendet“, sagte Kelly. Sein Vater sei eine große Stütze gewesen. „Mein Vater hat mich geerdet, indem er mich keine Autogramme geben ließ, als ich noch keine 18 Jahre alt war, und kaum Interviews.“

Früher habe die Familie lange Zeit auf der Straße gespielt, dabei auch Anfeindungen, Angriffe und sogar körperliche Gewalt durch fremde Menschen erlebt. „Da lernst du schnell, was wirklich zählt.“

Der 47-Jährige ist der drittjüngste Spross des Musiker-Clans Kelly Family, die mit Liedern wie „An Angel“ berühmt wurde. Am 31. Oktober veröffentlicht Kelly sein Solo-Album „Traces“.