Der kanadische Schauspieler Kenneth Mitchel ist mit nur 49 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch die Serie "Star Trek: Discovery". Seit fünf Jahren litt er an der Muskelkrankheit ALS.

Der kanadische "Star Treck Discovery" Schauspieler Kenneth Mitchell ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Der Hollywood-Star litt seit mehreren Jahren an der Muskelkrankheit ALS.

Los Angeles. - Der amerikanisch-kanadische Schauspieler Kenneth Mitchell ist am Samstag im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Mitchell wurde in Toronto geboren und litt seit mehreren Jahren an der Muskelkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose).

Seine Familie verkündete den Tod des Hollywood-Stars via X (ehemals Twitter) und Instagram: "Mit schwerem Herzen geben wir den Tod von Kenneth Alexander Mitchell bekannt, geliebter Vater, Ehemann, Bruder, Onkel, Sohn und lieber Freund von so vielen."

Toter Schauspieler Kenneth Mitchell: Bekanntheit durch Jericho, Star Trek und Marvel-Blockbuster

Nebenrollen in den Serien "Leap Years" und "Odyssey 5" Anfang der 2000er Jahre brachten Kenneth Mitchell erste Erfolge im Fernsehen. Größere Bekanntheit erreichte Mitchell vor allem durch seine Rolle in der Mystery Serie "Jericho - Der Anschlag".

Vor seinem Tod war er in dem Blockbuster "Captain Marcel" und in der Serie "Star Trek: Discovery" zu sehen. Dort bekleidete er gleich mehrere Rollen als Klingonen, für die er stets in aufwendige Kostüme mit Masken schlüpfte.

Lesen Sie auch: Diese Prominenten sind im Jahr 2024 gestorben

Muskelerkrankung ALS führ zu Tod des Star-Trek Schauspielers Kenneth Mitchell

Seit fünf Jahren ist Mitchell an der Muskelerkrankung ALS erkrankt gewesen. Die Erkrankung des Nervensystems kann unter anderem zu Muskelschwund und Atemproblemen führen. ALS gilt als unheilbar und verkürzt das Leben der betroffenen Personen stark.

Kurz nach Bekanntwerden der Krankheit war der Schauspieler seit 2019 auf einen Rollstuhl angewiesen. In "Star Trek: Discovery" wurde die Rolle des Aurelio, der ebenfalls in einer Art Rollstuhl sitzt, daher extra für Mitchell erschaffen.

2020 hatte Mitchell seine ALS-Krankheit öffentlich bekannt gegeben. Im Sommer 2021 konnte er bereits nicht mehr sprechen. Mitchell hinterlässt seine Frau, die Schauspielerin Susan May Pratt sowie zwei gemeinsame Kinder.