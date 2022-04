James-Bond-Star Kenneth Tsang tot in Quarantäne-Hotel aufgefunden

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj – Schauspieler Kenneth Tsang ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Laut einem Bericht der „South China Morning Post“ wurde er am Mittwoch, 27. April 2022, tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Wie genau er ums Leben kam, ist momentan noch unklar. Eine Autopsie soll nun die Todesursache klären.

Kenneth Tsang ist tot: Schauspieler stirbt mit 87 Jahren

Laut dem Bericht befand sich Kenneth Tsang in einem Hotel in Hong Kong in Quarantäne, nachdem er kurz zuvor von einer Reise aus Singapur zurückgekehrt war. Ein Corona-Test sei nach seiner Ankunft negativ ausgefallen, zudem soll der Schauspieler dreifach geimpft gewesen sein und keine chronischen Erkrankungen gehabt haben.

James Bond und Co.: Kenneth Tsang brilliert in zahlreichen Rollen

Kenneth Tsang wurde am 2. September 1935 in Shanghai geboren und studierte zunächst Architektur, bevor seine Schwester ihn zur Schauspielerei brachte. 1955 gab er sein Leinwand-Debüt im Film „The Feud“ und arbeitete zudem als Regisseur. Hierzulande wurde er vor allem durch seine Rollen in „Die Ersatzkiller“ (1998), „Rush Hour 2“ (2001) und dem James-Bond-Film „Stirb an einem anderen Tag“ (2002).