Komplett verändert: Kerstin Ott präsentiert Fans ihren neuen Look auf Instagram

Auf Instagram präsentierte Kerstin Ott ihren Anhängern ihren neuen Look. Das Urteil der Fans fällt eindeutig aus.

Bei ihrem Konzert am Wochenende waren Kerstin Otts graue Haare kaum zu erkennen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Mit ihrem Song „Die immer lacht“ wurde Sängerin Kerstin Ott zum Star. Inzwischen hat sie bereits drei Alben und sogar eine Single mit Schlagerikone Helene Fischer veröffentlicht. Auf Instagram lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Jetzt sorgte sie mit einem ungewöhnlichen Foto für Aufsehen.

Kerstin Ott zeigt neue Frisur auf Instagram

Kerstin Ott hat sich offenbar von ihrer dunkelbraunen Mähne verabschiedet. Auf einem aktuellen Schnappschuss bei Instagram zeigt sich die 40-Jährige sichtlich ergraut. „Ganz schön grau geworden … macht aber überhaupt nichts“, kommentiert die Sängerin ihre neue Frisur und garniert ihren Post mit zahlreichen Smileys.

Unklar bleibt, ob sich Ott bewusst für einen neuen Look entschieden hat oder ihre Haare altersbedingt ergraut sind. In jedem Fall scheint sie ihren neuen Look mit Humor zu nehmen.

Trotz grauer Haare: Fans feiern neuen Look von Kerstin Ott

Bei den Fans kommt ihr offener Umgang mit ihren grauen Haaren gut an, wie zahlreiche Kommentare beweisen. „Mach dir keine Sorgen um die grauen Haare, das Innere zählt viel mehr und du bist eine starke Frau mit einem guten Herzen“, schreibt eine Anhängerin zu dem Foto. „Macht doch nix. Grau ist das neue Blond“, ist weiterhin zu lesen.

Andere finden sogar, dass ihr neuer Look perfekt zu ihr passen würde, schließlich trägt ihr letztes Album den Titel „Nachts sind alle Katzen grau“.