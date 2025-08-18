Kevin Costner ist ein großer Western-Fan. Doch nun tut er sich mit Jake Gyllenhaal für eine ungewöhnliche Tragikomödie zusammen. Nach einem Todesfall gehen sie zusammen auf Hochzeitsreise.

Los Angeles - Western-Held Kevin Costner (70) und Action-Star Jake Gyllenhaal (44, „Road House“) werden in dem Film „Honeymoon with Harry“ gemeinsame Flitterwochen verbringen. Das Studio Amazon MGM gab die Starbesetzung für die Tragikömodie jetzt bekannt. Die ungewöhnliche Story dreht sich um einen Bräutigam (Gyllenhaal), dessen Verlobte kurz vor der Hochzeit stirbt. Statt die Hochzeitsreise abzusagen, nimmt er den Vater der Braut (Costner) mit.

Als Regisseure sind Glenn Ficarra und John Requa an Bord, das Drehbuch stammt von Dan Fogelman. Das Trio brachte zuvor die Komödie „Crazy, Stupid, Love“ auf die Leinwand und tat sich für die Hit-Serien „Paradise“ und „This Is Us“ zusammen.

Hollywood-Produzenten haben das Filmprojekt „Honeymoon with Harry“ schon seit zwei Jahrzehnten im Visier. Zeitweise waren Regisseure wie Paul Haggis, Jonathan Demme und Nick Cassavetes im Gespräch, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtete. Als mögliche Schauspieler zeigten demnach Jack Nicholson, Robert De Niro, Bradley Cooper und Vince Vaughn Interesse.

Western, Action und Broadway

Oscar-Preisträger Costner arbeitete zuletzt an seinem ehrgeizigen Western-Epos „Horizon“, das er weitgehend aus eigener Tasche finanzierte. Der geplante Vierteiler erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens während des Bürgerkriegs (1861-1865). Costner präsentierte die ersten beiden Teile im vorigen Jahr, bei Kritikern kamen sie aber schlecht weg. Gyllenhaal war 2024 in dem Actionfilm „Road House“ zu sehen. In diesem Frühjahr trat er in einer Neuinszenierung von William Shakespeares „Othello“ an der Seite von Denzel Washington am New Yorker Broadway auf.