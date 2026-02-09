Kim Kardashian und Lewis Hamilton besuchen gemeinsam den Super Bowl – und sorgen erneut für Gerüchte. Beziehungsspekulationen um den Reality-Star und den Formel-1-Rekordchampion gibt es schon länger.

Berlin - Reality-TV-Star Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton haben gemeinsam den Super Bowl besucht und damit Spekulationen über eine mögliche Beziehung weiter angeheizt. Beide saßen bei dem NFL-Finale in Santa Clara am Sonntagabend (Ortszeit) nebeneinander auf der Tribüne und wurden dabei von Fernsehkameras erfasst.

Zuletzt hatten mehrere internationale Medien über Treffen der US-Amerikanerin und des Briten berichtet und eine angebliche Beziehung ins Spiel gebracht. Unter anderem war von gemeinsamen Aufenthalten in Großbritannien und Frankreich die Rede. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Weder Kardashian noch Hamilton haben sich öffentlich oder über soziale Netzwerke zu ihrem Verhältnis geäußert. Auch nach dem gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl blieben Stellungnahmen aus. Die beiden kennen sich seit mehreren Jahren und wurden bereits in der Vergangenheit bei gemeinsamen Veranstaltungen gesehen.