Venedig - Die US-Schauspielerin Kim Novak erhält bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Jahr einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 92-Jährige - eine der Hollywood-Größen der 1950er und 1960er Jahre - will die Auszeichnung im August persönlich entgegennehmen, wie die Festivalleitung in der italienischen Lagunenstadt mitteilte. Novak ist vielen vor allem durch den Alfred-Hitchcock-Klassiker „Vertigo - Aus dem Reich der Toten“ in Erinnerung.

Der Leiter der Filmfestspiele, Alberto Barbera, würdigte Novak als große Schauspielerin und „Rebellin im Herzen des Systems“: Nach einigen weniger erfolgreichen Filmen hatte sie sich Mitte der 1960er Jahre aus Hollywood verabschiedet und war weiter in den Norden der US-Westküste gezogen, auf eine Ranch nach Oregon. Dort lebt sie heute noch.

Dokumentarfilm hat in Venedig Premiere

Ihren eigentlichen Vornamen Marilyn hatte Novak auf Druck aus Hollywood ändern müssen, um sich von Marilyn Monroe abzusetzen. Dafür färbte sie sich die Haare ebenfalls platinblond - eine der Schlüsselszenen in dem Hitchcock-Klassiker von 1958, in dem sie an der Seite von James Stewart eine Frau spielt, deren Herkunft rätselhaft ist.

Novak selbst bezeichnete es als „wahr gewordenen Traum, zu diesem Zeitpunkt meines Lebens für meine gesamte Arbeit anerkannt zu werden“. Die US-Amerikanerin fügte hinzu: „Ich werde jeden Moment, den ich in Venedig verbringe, in Ehren halten.“ Auf dem Festival soll auch ein Dokumentarfilm Weltpremiere haben, der ihre Rolle in „Vertigo“ beleuchtet: „Kim Novak’s Vertigo“ des Schweizer Regisseurs Alexandre Philippe.

Die Filmfestspiele in Venedig - eines der wichtigsten Kino-Festivals der Welt - finden in diesem Jahr vom 27. August bis 6. September statt.