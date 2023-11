Als Jugendliche wollte Kim Petras schnell weg aus dem Heimatdorf am Rande des Westerwalds. Inzwischen lebt sie in Kalifornien - und macht Karriere. Ihre deutschen Wurzeln hat sie aber nicht vergessen.

Kim Petras, Sängerin aus Deutschland, tritt in der NBC-Show „Today“ am Rockefeller Plaza auf.

Bonn - Popstar Kim Petras (31) findet deutsche Musik toll und lässt sich davon immer noch inspirieren. „Als Kind habe ich Reinhard Mey gemocht und Marlene Dietrich gehört, das ist schon ein großer Teil von mir“, sagte die in Bonn geborene Sängerin und Songwriterin dem Magazin „Vogue“. Mittlerweile lebt die Grammy-Gewinnerin in Los Angeles.

Einmal im Jahr kehre sie noch in ihre rheinische Heimat zurück, „damit ich nicht komplett verrückt werde“, sagte sie. „Für mich ist es wichtig, mich daran zu erinnern, wo ich herkomme und warum ich so bin, wie ich bin, und wovon ich geträumt habe als Kind.“ Ihr Verhältnis zu ihrem Heimatdorf Uckerath habe sich dabei sehr verändert: „Ich war damals so gestresst und wollte unbedingt weg an einen größeren Ort. Wenn ich heute zu Hause zu Besuch bin, kann ich diese ganze Natur und die Schönheit darin sehen, wie ruhig es da ist.“