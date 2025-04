Berlin - Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (41) bezeichnet seinen Kollegen Joko Winterscheidt (46) nicht als seinen besten Freund. „Wir sagen nicht "beste Freunde", weil das zu wenig wäre“, erläuterte Klaas in einem „Stern“-Interview. „Es ist eine Verbindung, die über so viele Jahre gewachsen ist, dass sie sich eher familiär anfühlt. Ich bin ihm für vieles dankbar.“

Er schulde Joko Dank, „dass er bestimmte Dinge übernommen hat, die ich nicht konnte oder nicht wollte.“ Wenn es richtig peinlich werde, sei Joko zur Stelle. „Da legt er mir die Hand auf die Schulter, schaut mich väterlich an und sagt: "Ich mach das für uns." Wenn es darum geht, sich Pommes in die Nase zu stecken und "My Heart Will Go On" zu singen, weiß er: Jetzt muss ich übernehmen.“

Der richtige Moment für Abschied liegt „meist mitten im Erfolg“

Ein großer Einschnitt in der gemeinsamen Karriere sei das Ende der TV-Reihe „Circus Halligalli“ gewesen, so Klaas. „Wir wussten beide: Das war’s. Nicht im negativen Sinn, aber wir haben gespürt, dass die Zeit für diese Art von Sendung vorbei war. Es war wie eine pubertäre Phase, ein bisschen wie Abizeit. Irgendwann wird die Jacke zu eng, die Leichtigkeit weicht der Weiterentwicklung.“

Die Erinnerung des 41-Jährigen an diese Zeit: „Wir saßen bei mir in der Küche und haben es gemeinsam beschlossen.“ Pro Sieben sei überrascht gewesen, weil die Show zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich gewesen sei. „Aber es war die richtige Entscheidung – und eine Investition in unsere Beziehung. Wir sind nicht getrennte Wege gegangen, im Gegenteil: Wir haben aus einem Projekt drei gemacht.“

Vielen Fernsehleuten falle es offensichtlich schwer, den richtigen Moment für den Abschied zu finden, „weil der richtige Moment meist mitten im Erfolg liegt. Und Erfolg fühlt sich selten nach Abschied an“, sagte der Entertainer. Erfolg gebe einem stattdessen das Gefühl, es gehe immer weiter. „Aber ehe du dich’s versiehst, stehst du mit Skateboard und umgedrehtem Käppi vor einer Jugend, die längst weitergezogen ist – und fragst: Was geht, Leute?“